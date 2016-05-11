Türkmenler iki ateş arasında

Beşir, Irak ve Kürt kuvvetlerinin IŞİD'i yenip terör örgütünden

geri aldığı kentlerden biri. Binaların duvarları grafitiyle kaplı.

Evlerin cepheleri savaşın izleriyle dolu. Betonarme binanın damında

bayraklar asılı. Derme çatma merkezde, birkaç gün önce IŞİD

militanlarını Beşir'den süren Şii savaşçılar yemek yiyip, çaylarını

yudumluyorlar. Binanın arka tarafında yere halılar serilmiş.

Duvarlar afişlerle kaplı. Dindar muharipler burada namaz kılıyor,

yemek yiyor ve dinleniyorlar.

Dışarıdan aralıklarla silah sesleri geliyor. Silahlı

gruplar

yıkılan evlerin arasında devriye geziyor. Terk edilmiş yollardan

ara sıra bir araç geçiyor. Beşir'in kurtarılmasına katılan Türkmen

birliğinin komutanı Ebu Caffar, “Şimdi kontrol bize geçti. Önemli

olan da zaten bu”, diyor.

16 Haziran 2014'te IŞİD kenti ele geçirdiğinde Ebu Caffar da

Şiilerle birlikte Beşir'den ayrılmış. İki hafta sonra kenti geri

almak için harekete geçen ancak ağır bozguna uğrayan kent

sakinleriyle birlikte savaşmış. Günler süren şiddetli çarpışmaların

ardından 1 Mayıs 2016'da peşmerge ve Irak'ın güneyinden gelen

Şiilerle birlikte Beşir'i IŞİD'den geri aldıkları muharebede Ebu

Caffar 300 milise komutanlık etmiş.

Yakındaki köylerden birkaçı hâlâ IŞİD'in

elinde. Beşir'e de ara

sıra havan mermileri düşüyor. Ama Türkmenler düşmana dayanıyorlar.

Tek amaçları, yıkılan evlerini tamir etmek ve Irak'ın istikrarsız

siyasi düzeninde yer edinebilmek.

Güvenilmez ittifak

IŞİD'in iki yıl önce Irak'ın kuzeyine saldırmasıyla bölgenin etnik

gruplarıyla mezhepler arasındaki gerginlikler çatışmaya dönüşmüş.

Irak hükümeti başarısız kalınca Kürtler Beşir'e 30 dakika

mesafedeki petrol merkezi Kerkük'ü almış. Kerkük'te üstlenen

peşmerge IŞİD'i bölgeden sürme mücadelesi başlatmış. Teröristler

toprak kaybetmişler ama anlaşmazlık üzerindeki etkileri hâlâ

sürüyor.

Kerkük ve çevresinde yaşayan Türkmenlerin çoğu Şii mezhebinden.

Kürtlere güvenmeyip, Şiilerin hakimiyetindeki Bağdat hükümetine

yakınlık duyuyorlar. Irak ordusunun dağılmasından sonra Şii milis

kuvvetleri Haşd el Şaabi adını almış ve IŞİD ile mücadelesinde

Türkmenlerden destek görmüş.

Haşd el Şaabi'ye yakın güneyli İmam

Ali el Abbas tugayı Beşir'de

birleşmiş. Ancak güçleri yetmemiş ve IŞİD Beşir'den Kürt güçlerinin

yardımıyla püskürtülebilmiş.

Beşir'in geri alınmasından bir hafta önce

anlaşmazlık patlak vermiş

ve Türkmenlerle Haşd el Şaabi milisi peşmerge ve Kerkük

yakınlarındaki Tuz Hormota'nın Kürt sakinleriyle savaşa tutuşmuş.

Beşir'de ise IŞİD korkusu sürdüğünden, Şiiler ile Kürtler iyi

geçinmeye çalışıyorlar.

Merkezi hükümete güvenmiyorlar

IŞİD kentten sürüldükten sonra Beşirliler tahribatın boyutlarını

incelemek üzere dönmeye başlamışlar. 1 200 ailenin yaşadığı

Beşir'deki ayakta kalan evlerin sahipleri sevinçli. Diğerleri ise

harabeler arasında barınmaya çalışıyorlar. Durumları ne kadar kötü

olursa olsun, özerk bölgeyi yöneten ve Irak'tan bağımsızlığını ilan

etmeyi planlayan Irak Kürdistan yönetimine boyun eğmek

istemiyorlar.

55 yaşındaki aile reisi Adil Ekber IŞİD'liler

tarafından talan

edilen ancak ayakta kalan evini gezerken 'Şii Türkmenlerin hiçbir

zaman Kürt yönetimine bağlanmayacaklarını', söylüyor.

Onun kadar şanslı olmayanların evleri havaya uçurulmuş, top ve

tüfek mermileri cephelerde büyük tahribata yol açmış. Cihatçılar

evlerin yan duvarlarını yıkıp işgal ettikleri evler arasında

dışarıdan görünmeden gidip gelebilmek için tüneller kazmışlar.

Evlerdeki bütün eşya yağma edilmiş.

Irak hükümeti sivilleri IŞİD teröründen koruyamamış. Mezhepçilik

yüzünden de Türkmenler Kürt devleti fikrine ısınamıyorlar. Beşir'in

Kürt sakinlerinden Sıdık Ali Muhammed, “Buranın halkı Kürt

idaresini istemez. Arada büyük dil, din ve kültür farkı var”,

diyor. Kent sınırları dışındaki Haşd el Şaabi de Kürt

yayılmacılığına karşı çıkıyor.

İran propagandası

İran'ın desteklediği Haşd el Şaabi,

IŞİD'den temizledikleri

toprakları Kürtlere kaptırmak istemediği için nüfuzunu arttırmaya

çalışıyor.

Haşd istihbaratının bölge sorumlusu, Kerkük Türkmenlerinin Haşd el

Şaabi'nin çıkarlarına sahip çıktığını fark

ettiklerini söylüyor.

Adını açıklamak istemiyor. Sadece Iraklı olduğunu söylüyor.

Bölgenin nüfuz sahibi isimlerinden olduğu gözden kaçmıyor.

Kuzey Irak'taki Kürt yönetimi Bağdat'tan bağımsız olmak istiyor.

Yıllarca Bağdat yönetimi tarafından ezilmiş olan Kürtler Arapların

Kerkük'ün iade edilmesi şeklindeki taleplerine uymak

niyetinde

görünmüyorlar. Onlar Kerkük'ü Kürt kenti sayıyorlar. Kerkük petrol

zengini bir bölge. IŞİD tehlikesi geçtikten sonra toprak kavgasının

tırmanmasından endişe ediliyor. Beşir Türkmenleri taraflardan

birini tercih etek zorunda kalırlarsa kendilerini, Irak'ın

parçalanmasına yol açabilecek yeni bir savaşın içinde bulabilirler.