Türkmenler Habur'da Kerkük için eylem yaptı

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA) - KENDİLERİNE \'Türkiye Yörük Türkmen Beyleri\' adını veren çeşitli illerde yaşayan 150 kişi, Şırnak\'ın Silopi İlçesi\'ndeki Habur Sınır Kapısı’na gelerek, Kerkük Türkmenleri için destek eylemi düzenledi.

Hatay ve Gaziantep\'in yanı sıra Türkiye’nin farklı kentlerinde yaşayan ve kendilerine \'Türkiye Yörük Türkmen Beyleri\' adına veren yaklaşık 150 kişi, 3 otobüsle Silopi İlçesi\'ndeki Habur Sınır Kapısı’na gelerek, Kerkük\'teki Türkmenler için destek eyleminde bulundu. Gümrük sahası içerisindeki Kerkük Türkmen Cephesi Bürosu önünde otobüslerden inen grup, Kerkük\'te yaşayan Türkmenlerin sıkıntılarına destek vermek adına basın açıklaması düzenledi. Yörüklere ait yöresel kıyafetlerin giyildiği alanda Türk ve Türkmen bayrağı birlikte açıldı. Ellerinde \'Buradayız kavim kardeş\' yazılı pankartı açan grup, Hatay Büyükşehir Belediyesi\'nin bünyesindeki mehteran ekibi çeşitli marş ve şarkıları seslendirdi.

\'BİZ BÖLGEMİZDE SAVAŞ İSTEMİYORUZ\'

Grup adına basın açıklamasını okuyan Cengiz Çetinöz, Türkiye’dek şehirler ne ise Türkmenlerin yaşadıkları şehirlerin kendileri için aynı anlam taşıdığını ifade ederek, \"Bölgedeki emperyalist güçler bu bölgenin üzerinden elini çektiği zaman burada Rabbimin yarattığı Arabı, Kürdü, Türkmeni, Hristiyanı, Müslümanı hepsi kardeşçe binlerce yıldır burada yaşadı, bundan sonrada yaşayacaklardır. Biz bölgemizde savaş istemiyoruz. Biz bölgemizde huzur istiyoruz. Biz illegal oluşumlar istemiyoruz. O bölgede binlerce yıldır yaşayan halkların özgürlüğünü, bağımsızlığını ve oradaki demokratik yapının korunmasını istiyoruz. Orada 3 milyon Türkmen soydaşımız vardı. Orada IŞİD\'in geldiği günden sonra 1 milyon kişi göç etti. Maalesef göç edenler değişik yerlere gitti. Zulüm, baskı, şiddet orada devam etmektedir. Bu şiddetin bir an önce durup, göç edenlerin tekrar vatanlarına gitmesini istiyoruz. Barzani oyunlara gelme. Emperyalistlerin oyununa gelerek bölgede hainlik yapma. Hiçbir hainin yanına bu dünyada hainliği kalmamıştır. Zalimliği kalmamıştır\" dedi.

Türkmenlerin Habur\'da yaptığı eyleme çevrede bulunan kamyon şoförleri vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Toplu fotoğraf çekilmesinin ardından grup Habur Sınır Kapısı önüne geçti. ‘Kerkük Türk’tür Türk kalacak’ sloganları eşliğinde Türkmen bayrağı açmalarının ardından otobüslerine binerek ilçeden ayrıldı.



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