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BBC Türkçe

Türkmenistan'da 'süresiz cumhurbaşkanlığı' yürürlükte

Ülkede cumhurbaşkanlığının önündeki 70 yaş sınırı kaldırıldı, 5 yıllık görev süresi sınırı da 7'ye çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhamedov, ömrünün sonuna dek görevde kalabilecek.

14 Eylül 2016 15:44

Türkmenistan'da cumhurbaşkanlığının önündeki 70 yaş sınırı kaldırıldı, 5 yıllık görev süresi sınırı da 7'ye çıkarıldı.

Böylece Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhamedov ömrünün sonuna dek görevde kalabilecek.

Türkmenistan Parlamentosu'nda oybirliğiyle kabul edilen anayasa değişiklikleri, yine Berdimuhamedov tarafından onaylandı.

Doğalgaz zengini Türkmenistan'da, Saparmurat Niyazov'un ölümüyle 2006 yılında cumhurbaşkanlığı görevine getirilen Berdimuhamedov 59 yaşında.

Ülkede daha önce Cumhurbaşkanı ancak 70 yaşına kadar görevde kalabiliyordu.

Türkmenistan'da, hem Niyazov'un hem de Bedirmuhamedov'un başkent Aşkabat'ta altından birer heykelleri var.

Fransız Haber Ajansı AFP'nin haberine göre, Türkmenistan lideri, gelecek yıl yapılacak ve kendisinin ezici bir çoğunlukla kazanması beklenen cumhurbaşkanlığı seçiminde çok adaylı bir yarış sözü verdi.

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