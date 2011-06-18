-''TÜRKMENİSTAN KÜLTÜR GÜNLERİ'' İSTANBUL (A.A) - 18.06.2011 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Türkmenistan ile Türkiye arasında tarihten gelen çok derin ilişkiler bulunduğunu belirterek,''Dünyada kimsenin yıkamayacağı köprüler tarih ve kültür köprüleridir, biz de bu köprüleri daha fazla güçlendirmeye çalışacağız'' dedi. Topkapı Kültür Parkı Anfi Tiyatrosu'ndaki ''Türkmenistan Kültür Günleri''nin resmi açılış töreninde konuşan Bakan Günay, bu güzel törende bulunmanın mutluluğunu paylaştığını belirterek, ''Cumhurbaşkanlarımızın zirve toplantısında bu etkinliklerin yapılma kararı alınmıştı. Bugün somut adımlarından birini atıyoruz. Bunun devam edeceğine inanıyorum. Önümüzdeki günlerde Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, buna benzer yeni adımlar, yeni kardeşlik köprüleri, yeni kültür köprüleri kurmaya çalışacağız. Çünkü dünyada kimsenin yıkamayacağı köprüler tarih ve kültür köprüleridir. Biz de bu köprüleri daha fazla güçlendirmeye çalışacağız'' diye konuştu. Bakan Günay, sözlerine şöyle devam etti: ''Türkmenistan ile Türkiye arasında gerçekten tarihten gelen çok derin, yakın ilişkiler, bağlar var. Aslında Anadolu'da öz Türklüğün, gerçek Türklüğün isimlerinden biri de Türkmen olmaktır. Türkmen olmak asıl bizim kökümüzü ifade eden, bir terimdir. Bu da bizim nasıl derin bir tarih bağı içinde olduğumuzu yakından anlatır. Böyle bir toplantının açılışını da gerçekleştirmek iki ülke açısından sevinç vesilesi.'' Türkmenistan Kültür ve Teleradyoyayınları Bakanı Gurlmurat Muradov da Türkmenistan'dan kucak dolusu selamlar getirdiğini kaydetti. İki ülkenin Cumhurbaşkanlarının ikili münasebetiyle bu etkinliğin hayata geçirildiğini ifade eden Muradov, daha önceki yıllarda iki ülkenin sanatçılarının beraber konser verdiğini, bunun ülkeler arasındaki derin bağların bir göstergesi olduğunu belirtti. Muradov, bu etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ettiğini söyledi. Daha sonra Türkmenistan'dan gelen sanatçılar ve gruplar tarafından çeşitli şarkılar söylendi. Açılış törenine, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa İsen ve İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu da katıldı. Çeşitli etkinliklerle devam edecek olan Türkmenistan Kültür Günleri 20 Haziran'da sona erecek.