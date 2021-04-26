Türkmenistan'da Alabay köpekleri için özel bayram günü belirlendi

Türkmenistan, Devlet Başkanı Kurbanguly Berdymukhamedov'un hakkında kitap yazdığı, ülkeye has köpek ırkı Alabay'lar için özel bir bayram günü belirledi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Türkmenistan'da Alabay köpekleri için belirlenen bayram kapsamında "en büyük çoban köpeği" yarışması düzenlenecek. Devlet Başkanı Berdymukhamedov'un oğlu Serdar Berdymukhamedov birinciye verilecek araba ödülü ve köpeğin madalyasını tanıttı.

2007'den bu yana Türkmenistan lideri olan Berdymukhamedov, Alabay köpekleri hakkında 272 sayfalık bir kitap yazmıştı. Berdymukhamedov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e de 2017 yılında bir yavru Alabay köpeği hediye etmişti.

Atlar ve köpeklerin güçlü semboller olduğu Türkmenistan'da geçen yıl hükûmet başkentte 6 metrelik bir Alabay köpeği heykeli dikmişti. Başka bir sokakta da Devlet Başkanı Berdymukhamedov'un at üstünde altın bir heykeli dikilmişti.