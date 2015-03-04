Türkmenistan Cumhurbaşkanı apar topar ülkesine döndü

Türkiye'deki resmi ziyaretleri kapsamında bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmesi planlanan Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulu Berdimuhamedov, annesinin rahatsızlandığı haberiyle ziyaretini yarıda kesti.
Bugün İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Savarona yatında görüşeceği ardından da Çırağan Sarayı'ndaki Uluslararası Türkmenistan Yatırım Forumu'na katılacağı belirtilen Berdimuhamedov, Ankara'dan İstanbul'a gelmedi.
Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulu Berdimuhamedov'un annesinin rahatsızlığı nedeniyle apar topar Türkmenistan'a döndüğü öğrenildi.
Bunun üzerine Cumhurbaşkanlığı kaynakları bugün Erdoğan'ın iki programının iptal edildiğini duyurdu.