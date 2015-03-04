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Politika

Türkmenistan Cumhurbaşkanı apar topar ülkesine döndü

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhamedov, annesinin rahatsızlığı nedeniyle ülkesine döndü

04 Mart 2015 14:51

Türkiye'deki resmi ziyaretleri kapsamında bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmesi planlanan Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulu Berdimuhamedov, annesinin rahatsızlandığı haberiyle ziyaretini yarıda kesti.

Bugün İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Savarona yatında görüşeceği ardından da Çırağan Sarayı'ndaki Uluslararası Türkmenistan Yatırım Forumu'na katılacağı belirtilen Berdimuhamedov, Ankara'dan İstanbul'a gelmedi.

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulu Berdimuhamedov'un annesinin rahatsızlığı nedeniyle apar topar Türkmenistan'a döndüğü öğrenildi. 

Bunun üzerine Cumhurbaşkanlığı kaynakları bugün Erdoğan'ın iki programının iptal edildiğini duyurdu.

 

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