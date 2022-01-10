Türkmenistan, Cehennem Kapısı'nı 'söndürmeyi' planlıyor

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Türkmenistan lideri Gurbangulu Berdimuhammedov, 50 yıldır Orta Asya ülkesinde bulunan ve "Cehennem Kapısı" olarak bilinen büyük doğal gaz kraterinin söndürülmesinin bir yolunun bulunmasını istedi.

Türkmenistan lideri, Karakum Çölü'nün ortasındaki Darvaza Gaz Krater'nin kapatılması istediğine gerekçe olarak çevre ve ekonomi endişelerini gerekçe gösterdi.

2010 yılında da Berdimuhammedov, 1971'de bir Sovyet kazı çalışmasında yapılan hata nedeniyle meydana gelen kraterin kapatılmasının yolunun bulunmasını istemişti.

Kraterin çevredekilerin sağlığını olumsuz etkilediğini belirten Berdimuhammedov, "Kar elde ederek halkımızı zenginleştirmek için kullanabileceğimiz doğal kaynakları kaybediyoruz" dedi.

1971'de bir sondaj kulesi gaz boşluğuna denk gelmiş, bu da yerin çökmesine neden olmuştu. SSCB, zararlı gazların yayılmasını önlemek için krateri yakmaya karar verdi. Krater, o günden bu yana yanıyor; şu ana kadar yapılan söndürme girişimleri başarısız oldu.