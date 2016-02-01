Türkmen lider Cenevre'ye gidiyor

Suriye'de çatışma ortamının sona ermesi ve uzlaşmaya dayalı bir geçiş hükümeti kurulmasını amaçlayan Cenevre görüşmeleri için davetli listesinde hiç bir Türkmen lider olmadığını söyleyen Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Abdurrahman Mustafa, Riyad grubunun daveti üzerine şu dakikalarda Cenevre'ye gitmek için uçağa bindi.

Abdurrahman Mustafa, “3.5 milyon Türkmen nüfusu görmezden gelip, kantonlar ilan edip Suriye’yi alenen bölmeye kastedenleri davet etmek, devrim ruhu ile bağdaşmamaktadır” demişti

Görüşmeler kapsamında dün BM’nin Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, muhaliflerin ana temsilcisi Yüksek Müzakere Komitesi (YMK) ile bir araya gelmişti. Mistura, Cumartesi günü de Suriye hükümetinin temsilcileriyle görüşmüştü.