Türkmen kadının cinayet şüphelisi yakalandı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - İSTANBUL\'da, Türkmenistan vatandaşı Hoşgeldi Pulatov\'u öldürdüğü iddiasıyla aranan Yusuf S., Adıyaman\'da yakalandı.

Geçen Salı günü İstanbul\'un Şişli İlçesi\'nde, Hoşgeldi Pulatov ile Yusuf S., arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle Yusuf S., yanında bulundurduğu tabanca ile Pulatov\'ya ateş ederek kaçtı. Pulatov, hayatını kaybederken, tüm illerdeki emniyet birimlerine şüpheli hakkında bilgi verildi. Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durumundan şüphelenilen Yusuf S.\'nin yapılan kimlik sorgulamasında Pulatov\'u öldürdüğü iddiasıyla arandığı belirlendi. Gözaltına alınan Yusuf S, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.