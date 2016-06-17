Türkmen Dağı'nda bir bölge muhalifler tarafından geri alındı

Suriye'nin Lazkiye kırsalındaki muhaliflerin kaybettikleri köyleri geri almak için karşı saldırıya geçtiği belirtildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Esad rejiminin dört gün önce Türkmenlerin kontrolündeki bölgelere başlattığı saldırılar devam ederken muhalifler sabah saatlerinde karşı saldırıya geçti. İki gün önce rejimin eline geçen Karamanlı ve İsa Pınarı'na doğru harekete geçen muhaliflerle rejim birlikleri arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı bildirildi.

Kritik bölge geri alındı

Karar'da yer alan habere göre, birkaç noktada büyük ilerleme kaydeden muhalifler Çümaran köyünü ele geçirirken stratejik Karamanlı Tepesi'nin de geri alındığı belirtildi.

Rusya'nın havadan, Esad'in de karadan baskı yaptığı muhaliflerin bu sabahki operasyonda rejime ait mühimmat deposunu imha ettiği ifade edildi. Çatışmalarda çok sayıda ölü ve yaralının olduğu kaydedildi.

Şiddetli patlama sesleri Hatay'ın Yayladağı ilçesinden de duyuluyor.