Türkmen Dağı'nda stratejik nokta Esad rejiminin eline geçti

Suriye'nin Lazkiye kırsalındaki Türkmen Dağı bölgesinde bulunan ve stratejik öneme sahip Karamanlı köyü ve tepesi Esed rejiminin kontrolüne geçti.

Esed rejiminin iki gün önce Bayırbucak Türkmen bölgesindeki köylere yönelik başlattığı saldırılar, aralıksız sürüyor. Al Jazeera’de yer alan habere göre bölgedeki en stratejik nokta olan Karamanlı köyü ve tepesi, rejimin kontrolüne geçti

Gün boyu birçok noktayı havan ve füzelerle vuran rejim güçleri, akşam saatlerinde Karamanlı köyü ve tepesine girmeye çalıştı. Şiddetli çatışmaların ardından köy ve tepe rejim güçlerinin kontrolüne geçti.

Karamanlı tepesi, Türkmenlerin elinde kalan diğer noktalara hâkim konumda olması nedeniyle stratejik önem taşıyor. Rejim güçleri gün içerisinde İsa Pınar köyünü de ele geçirmişti.