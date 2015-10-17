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Sağlık

Türklerin yüzde 94'ü tuvaletten çıkarken ellerini yıkıyormuş

Ankete göre, tuvaletten çıkarken el yıkama alışkanlığı en yüksek ülke, yüzde 97 ile Suudi Arabistan

17 Ekim 2015 01:27

UNICEF tarafından ilan edilen 15 Ekim Dünya El Yıkama Günü dolayısıyla yapılan bir uluslararası araştırma, Türklerin yüzde 94'ünün tuvaletten çıkarken ellerini su ve sabunla yıkadığını ortaya koydu. Siz de aşağıdaki anketimize katılarak, bu sonuca ilişkin düşüncenizi paylaşabilirsiniz.

Araştırma şirketi BAREM'in global ortağı WIN/Gallup International ile birlikte yaptığı ankete 64 ülkeden 62 bin 398 kişi katıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, ankete katılanların yüzde 65'i, "Tuvaletten çıkarken ellerinizi su ve sabunla yıkıyor musunuz?" sorusuna "evet" yanıtı verdi. Yüzde 26 "kısmen evet" cevabı verirken, yüzde 8'i olumsuz yanıt verdi.

Ankete katılan Türklerin yüzde 94'ü tuvaletten çıkarken ellerini su ve sabunla yıkadığını belirtirken, yüzde 4'ü bu soruyu "kısmen evet" diye yanıtladı. Türklerin yüzde 1'i "hayır" yanıtı verirken, yüzde 1 de bu soruya verecek bir cevabı olmadığını ifade etti.

 

En çok Suudiler yıkıyor

 

Ankete göre, tuvaletten çıkarken el yıkama alışkanlığı en yüksek ülke, yüzde 97 ile Suudi Arabistan.

Avrupa'da Türklerden sonraki en yüksek oran ise yüzde 85 ile Yunanlara ait.

 

En düşük Çin

 

Tuvalet sonrası el yıkama alışkanlığı en düşük ülke yüzde 23 ile Çin çıkarken, bu ülkeyi yüzde 30 ile Japonya izledi.

 

 

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