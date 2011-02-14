Türklerin ömrü uzadı

T24- Dış Ticaret Müsteşarlığı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2008 ve 2009 yılına ait sosyal gösterge verilerine göre Türkiye'de ortalama ömür, 2003-2009 döneminde 70,9'dan 73,7 yıla yükseldi.

Aynı dönemde kadınların ömrü 73,4'den 76,1 yıla, erkeklerin ömrü ise 68,6'dan 71,5 yıla çıktı. Mevcut verilere göre, 2003 yılında kadınlar erkeklerden ortalama 4,8 yıl daha fazla yaşıyordu. Kadınlar lehine olan, bu fark 2009 yılında 4,6 yıla indi.

Bebek ölüm oranı ise 2003-2009 döneminde binde 25,6'dan binde 20,5'e geriledi.

Verilere göre, kişi başına elektrik tüketimi 2003-2009 döneminde 1581 kilovatsaatten (KWH) 2162 KWH'ye yükseldi. Yalnız, 2009 yılında krizin etkisiyle 2008 yılında 2264 KWH iken, 2009 yılında 2162 KWH'ye geriledi.

Dış Ticaret Müsteşarlığı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Milli Eğitim Bakanlığının 2008 ve 2009 yılına ait sosyal gösterge verilerinden derlediği bilgilere göre, 2003 yılında Türkiye'de 1000 kişiye 66,5 otomobil düşerken, bu rakam 2005 yılında 78,1'e, 2007 yılında da 91,7'ye yükseldi. Bu rakamın 2010 sonu itibarıyla 103'e yaklaşması bekleniyor.



Okullaşma oranı





Okullaşma oranı ilköğretimde 2002/2003 döneminde yüzde 91, 2005/2006 döneminde yüzde 89,8, 2006/2007 döneminde yüzde 90,1, 2007/2008 döneminde de yüzde 97,4'e yükselirken, 2008/2009 döneminde ise yüzde 96,5'e geriledi.

2002/2003 döneminde ortaöğretimde yüzde 50,4 olan okullaşma oranı, 2005/2006 döneminde yüzde 56,6, 2006/2007 döneminde yüzde 56,5, 2007/2008 döneminde yüzde 58,6'ya yükselirken, 2008/2099 döneminde ise yüzde 58,5'e düştü.

Yükseköğrenimde ise 2002/2003 döneminde yüzde 14,7 olarak ölçülen okullaşma oranı, 2005/2006 döneminde yüzde 18,9, 2007/2008 döneminde yüzde 21,1'e artış gösterirken, 2009 döneminde de yüzde 27,7'ye yükseldi.



Ortalama ömür uzadı





Türkiye'de ortalama ömrün uzadığı görülürken, ortalama ömür 2003 yılında 70,9, 2005 yılında 71,3, 2008 yılında 73,6 olarak gerçekleşirken, 2009 yılında da 73,7'ye çıktı. 2003 yılında kadınların ortalama ömrü 73,4, 2005'de 73,8, 2007'de 74,2, 2008 yılında 75,8 iken, 2009 yılında 76,1'e yükseldi.

Erkeklerin ortalama ömrü ise 2003 yılında 68,6, 2005 yılında 68,9, 2007 yılında 69,3, 2008 yılında 71,4 iken, 2009 yılında da 71,5'e çıktı.

Sosyal gelişmişlik göstergelerinden biri olan bebek ölüm oranları incelendiğinde ise 2003 yılında binde 25,6 olan bebek ölüm oranı, 2005'de binde 23,6'ya, 2007 yılında binde 21,7'ye, 2008 yılında binde 21'e, 2009 yılına gelindiğinde ise binde 20,5'e geriledi.

2003 yılında 61 bin 491 kilometre olan karayolu uzunluğu (devlet ve il yolları toplamı, köy yolları hariç), 2005'de 61 bin 939 kilometre, 2007 yılında 61 bin 912 kilometre olurken, 2003'de 1882 kilometre olan otoyol uzunluğu, 2005'de 1746 kilometreye, 2007'de 1987 kilometreye, 2008'de 2010 kilometreye yükseldi.

2003'de 8 bin 697 kilometre olan demiryolu uzunluğu da 2008'de 8 bin 699 kilometreye çıktı.

Türkiye'nin 2003-2009 yılında sosyal göstergeleri şöyle:

2003 2005 2007 2009

ORTALAMA ÖMÜR (Yıl) 70,9 71,3 71,7 73,7

Kadın 73,4 73,8 74,2 76,1

Erkek 68,6 68,9 69,3 71,5

KARAY.UZN.(km) 61.491 61.939 61.912 -

OTOYOL UZN.(km) 1.882 1.746 1.987 -

DEMİRYOLU (km) 8.697 8.697 8.697 -

BİN KİŞ.DÜŞ.OTM 66,5 78,1 91,7 -

BİN KİŞ.DÜŞ.TLF. 267 261 258 -