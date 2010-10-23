Türkler'in kalbi erken tekliyor

T24 - 26. Ulusal Kardiyoloji Kongresi’nde bir ilke imza atıldı. 24 Ekim’e kadar sürecek kongrede 4 bin kardiyoloğun izlediği canlı ameliyatla Türkiye’de ilk kez akciğer kalp kapakcığı ameliyatı bıcaksız olarak gerçekleştirildi. Türk Kardiyoloji Derneği Başkanı Prof.Dr. Oktay Ergene’nin, “Artık neştersiz kalp ameliyatları başlıyor” açıklaması kongreye damgasını vurdu.



Türk Kardiyoloji Derneği tarafından düzenlenen Türkiye’nin en büyük tıp kongresi26. Ulusal Kardiyoloji Kongresi’nde bir ilk yaşandı. 4 bin kardiyoloğun izlediği canlı ameliyatla Türkiye’de ilk kez bıçaksız olarak akciğer kalp kapakçığı ameliyatı gerçekleştirildi. 22-24 Ekim 2010 tarihinde İstanbul’da Haliç Kongre Merkezi’nde başlayan kongrenin açılışı gününde konuşan Türk Kardiyoloji Derneği Başkanı Prof.Dr. Oktay Ergene, tıbbın geldiği nokta itibariyle artık neştersiz kalp ameliyatlarını konuştuğunu bildirdi. Kongrenin bir diğer önemli tebliğini yapan Prof.Dr. Mehmet Aksoy da, Türklerin yaşam biçimi dolayısıyla özellikle Avrupalı toplumlara göre kalbinin daha erken yaşlandığını tespit ettiklerini vurguladı.



“Global Interventional Summit(GIS) ile 7.Türk Dünyası Kardiyoloji Birliği Kongresi’nin de aynı tarihlerde yapılması nedeniyle ayrı bir önem kazanan Ulusal Kardiyoloji Kongresi bu yıl yerli ve yabancı 4 bin katılımcıya ev sahipliği yaptı. Giderek uluslararası boyut kazanan kongreye başta Balkan ülkeleri ve Ortadoğu’dan olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarındaki kardiyoloji uzmanları da büyük ilgi gösterdi.





GECENİN TEMASI AŞK, MÜZİK, RİTİM VE DANSTI



Avrupa Kardiyoloji Derneği Başkanı Michel Komajda ‘nın da konuşmacı olarak katıldığı kongrenin bu yılki teması da oldukça ilgi çekiciydi. “Kalp-Aşk-Tasavvuf” olarak belirlenen tema kapsamında Mercan Dede “kalp ritmi üzerine kurgulanmış" bestesini Ulusal Kardiyoloji Kongresi’nin açılış günü için yeniden düzenledi. Mercan Dede’nin kareografisini Modern Dans Topluluğu Kareografı Beyhan Murphy hazırladığı kalp ve aşk temalı Modern Dans Topluluğu dans gösterisi eşliğinde sunduğu performans göz doldurdu. Gece Mercan Dede’nin ‘Secret Tribe’ projesi ve semazen gösterisi ile devam etti.





TÜRKİYE’DE KALP HASTALIKLARI ARTIYOR



Kardiyoloji alanında son tedavi yöntemlerinin masaya yatırıldığı kongrede Türkiye’nin kalp haritası da çıkarıldı. Türk Kardiyoloji Derneği Başkanı, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Klinik Şefi Prof. Oktay Ergene, Türk toplumunun giderek yaşlanmasıyla tüm dünyada olduğu gibiL Türkiye’de de yaşa bağlı kalp hastalıklarının görülme oranı arttığına dikkat çekti. Ergene şöyle konuştu: “Son nüfus sayımına göre 71 milyon olarak belirlenen Türkiye nüfusunun yaklaşık beş milyonunun 65 yaş ve üstünde. Nüfusun iki milyonunu ise 75 yaş ve üzerinde. Şu anda Türkiye’de ortalama yaşama süresi erkeklerde 71, kadınlarda ise 76. Ancak gelecek on yılda bu yaş ortalamasının kadınlarda 79, erkeklerde 73 olması bekleniyor. Türk toplumu yaşlanıyor. Buna bağlı olarak da tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yaşa bağlı kalp hastalıklarının sıklığı da giderek artacak” dedi.





KALP AMELİYATLARINDA NEŞTERSİZ DÖNEM



Türkiye’de ve dünyada kardiyoloji alanında büyük gelişmeler yaşandığını söyleyen Ergene’ye göre önümüzdeki yıllarda kalp ameliyatlarında neştersiz yöntemler giderek artacak. Ameliyatsız, anjiyo ile uygulanan yapay kalp kapakları ve mandallama (clips) gibi yeni yöntemlerin önümüzdeki 5 yıla damgasını vuracağını belirten Ergene şöyle konuştu: “Klasik yöntemlerle göğüs kafesi açılarak yapılan ve yüksek risk taşıyan ameliyatlar yavaş yavaş tarihe karışacak. Son on yıldır geliştirilen ancak yaygın olarak 2007 yılında uygulanmaya başlanan ameliyatsız, anjiyo ile uygulanan yapay kalp kapakları ve mandallama (clips) gibi yeni yöntemler gelecek 5 yıla damgasını vuracak. Önümüzdeki yıllarda yüksek riskli hastalarda ameliyatsız yöntemler açık kalp ameliyatının yerine geçecek ve bu yöntemler yüksek risk taşıyan hastalarda hayat kurtarıcı olacak.”





Türk Kardiyoloji Derneği Hakkında:



Kardiyoloji uzmanı hekimlerimizin uzmanlık örgütü olarak 1963’te kurulan TKD, kırk yılı aşkın bir süredir, “Mesleki ve toplumsal eğitim ve araştırmaları destekleyerek Türk halkının kalp ve damar sağlığını korumak için” çalışıyor. TKD bu çalışmalarını bünyesindeki 11 Çalışma Grubu ve 15 Yönetim Kurulu Alt Komitesi ile gerçekleştiriyor. 1300’den çok uzmanın üye olduğu “kamu yararına çalışan dernek” statüsündeki TKD, 1966’dan beri çıkardığı “Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi” adlı yayınıyla da Türkiye’deki bilimsel üretime destek oluyor. TKD 43 yıldır Avrupa Kardiyoloji Derneği’nin ve Dünya Kalp Federasyonu’nun üyesi. Birçok TKD mensubu, bu kuruluşların uluslararası seçimle belirlenen çeşitli organlarında yıllardır başarıyla görev yapıyor. Avrupa Kardiyoloji Derneği’nin 49 üye örgütü içinde TKD, Türkiye’yi yıllardır “Avrupa’da Kardiyoloji alanında en yüksek bilimsel katkıyı sağlayan ilk dört ülkeden biri” arasına sokmayı başarıyor.







