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Yaşam

Türklerin 'iyilik meleği' hayatını kaybetti

New York’ta uzun bir süredir beyin ve damar cerrahı olarak görev yapan, ABD’de yaşayan Türkler'in "iyilik meleği" olarak adlandırdığı Dr. Zeki Uygur hayatını kaybetti.

08 Mart 2012 21:33

 

T24 - New York’ta uzun bir süredir beyin ve damar cerrahı olarak görev yapan, ABD’de yaşayan Türkler'in "iyilik meleği" olarak adlandırdığı Dr. Zeki Uygur vefat etti.

New York’ta uzun bir süredir beyin ve damar cerrahı olarak görev yapan, ABD’de yaşayan Türkler'in "iyilik meleği" olarak adlandırdığı Dr. Zeki Uygur vefat etti. Sanatçı Nejat Uygur’un kardeşi olan Zeki Uygur, ABD’de yaşayan çok sayıda Türk vatandaşını para almadan tedavi etmesi nedeniyle gönüllerde taht kurmuş ve "İyilik Meleği" olarak adlandırılmıştı. ABD’de yaşayan Türkler arasında çok sevilen Uygur’un vefatı derin üzüntü yarattı. Aynı zamanda ressam olan Uygur, Manhattan’da kendi resimlerinden oluşan çeşitli sergiler de açmıştı.
 
ANKA'nın haberine göre; 1950 yılında Ankara Tıp Fakültesinden mezun olan Uygur, beyin cerrahı olarak ihtisasını Gülhane Askeri Tıp Akademisinde tamamladı. Bir süre Atatürk’ün gemisi  Savanora'da  görev yapan Uygur, 1952 yılında ilk kez ABD’ye Deniz Kuvvetleri adına üç muhrip gemiyi teslim alan Gaziantep zırhlı gemisiyle Tabip Üsteğmen rütbesiyle geldi. 3,5 ay süren görevinin ardından Türkiye’ye geri dönen Uygur, 1954-1957 yılları arasında yeniden ABD’ye gönderildi ve St. Albans Naval Hastanesinde uzmanlık eğitimini sürdürdü. 1961 yılında ise Beyin Cerrahı uzmanlığı için yeniden Iowa Üniversitesine gönderildi. 1969 yılında Türk Silahlı Kuvetleri'nden Tabip Albay olarak emekli olduktan sonra New York’a yerleşti.

ABD’de yaşayan Türk toplumu arasında büyük üzüntüye neden olan Uygur'un vefatı nedeniyle, Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu (TADF) Başkanı Ali Çınar bir taziye mesajı yayınladı. Çınar, mesajında, "Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu olarak, Değerli Büyüğümüz ve 'Baba' unvanıyla hep andığımız  başarılı Türk beyin cerrahı ağabeyimiz Dr. Zeki Uygur’un vefat haberini üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Hem federasyonumuza hem de Türk Amerikan toplumuna yaptığı eşsiz çalışmaları unutmamız mümkün değildir. Binlerce Türk’ü ücretsiz muayane ederek, herkesin gönlünü kazanmış olan New York’a yerleşmiş Türkler arasında en sevilen, sayılan ve tanınan isimlerden biri olan Dr. Zeki Uygur ağabeyimizin eksikliği her zaman hissedilecektir. Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu olarak, Amerika'daki Türklerin 'ulusal hazinesi' olarak da andığımız Dr. Zeki Uygur ağabeyimize Allah'tan rahmet dilerken, yakınlarına, sevdiklerine ve Türk-Amerikan toplumumuza başsağlığı diliyorum. Başımız Sağ olsun" dedi.

 

 

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