Türklerin ayakları büyüyor!



T24 - Türkiye’de kadın ve erkeklerin ayakları son beş yılda büyüdü. Ayakkabı firması King Paolo’nun 30 satış noktasında gerçekleştirdiği araştırmaya göre Türkiye’de ayakkabı numaraları son beş yılda yüzde beş arttı.





Radikal gazetesinde yer alan haber göre; kadınların küçük numara talebi yüzde 4.4 azalırken, Avrupa ve Amerika’ya kıyasla daha büyük bir artış gözlemlendiği belirtildi. Erkeklerin ayakları da dünya genelinde yüzde 8 büyüdü. Yeni neslin ayak yapısının daha geniş olmasının büyük numara talebinin artmasında etkili olduğunu belirtildi.





