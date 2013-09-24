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Yaşam

Türklere vizesiz Avrupa için büyük gün

Türkiye vatandaşlarının 3 aya kadar Avrupa'ya vizesiz gidebilmesine hükmedebilecek olan Demirkan davası Avrupa Adalet Divanı'nda bugün karara bağlanacak

24 Eylül 2013 14:14

Leyla Ecem Demirkan'ın, 2007 yılında Almanya'daki üvey babasını ziyaret etmek istemesi ve Ankara'daki Alman Büyükelçiliği bu seyahat için vize vermemesi sonucu Berlin İdare Mahkemesi'nde Almanya'ya açtığı ve kararına itiraz ettiği dava, Avrupa Adalet Divanı tarafından bugün karara bağlanacak. 
Demirkan davası olarak da bilinen davada, eğer mahkeme Leyla Ecem Demirkan'ı haklı bulursa, Türk vatandaşları AB ülkelerine 3 aya kadar vize almadan turistik amaçlı seyahat hakkı elde edecek. 
Demirkan, vize alamadığı gerekçesiyle, Berlin İdare Mahkemesi'nde Almanya'ya dava açmış, mahkeme, 22 Ekim 2009'da Türklere vize muafiyeti olmadığına karar vererek, Demirkan'ı haksız bulmuştu. Ancak Leyla Ecem Demirkan bu karara itiraz ederek davayı Berlin Brandenburg Yüksek İdari Mahkemesi'ne ve oradan da Avrupa Adalet Mahkemesi'ne taşıdı.
Geçtiğimiz Nisan ayında da Adalet Divanı, davayla ilgili nihai olmayan tavsiye kararını açıkladı. O tavsiye kararında Adalet Divanı'ndan Türk vatandaşlarının turist olarak Avrupa Birliği ülkelerine vizesiz seyahat edemeyecekleri tavsiyesi çıkmıştı.
Şimdi Avrupa Adalet Divanı bu davada nihai kararını açıklayacak. 
Eğer mahkeme Leyla Ecem Demirkan'ı haklı bulursa, Türk vatandaşları AB ülkelerine 3 aya kadar vize almadan turistik amaçlı seyahat hakkı elde edecek. 

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