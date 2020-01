Türklere ulaşmak kolay

Akıllı telefonlarla birlikte hayatımıza giren sohbet uygulamalarına her gün bir yenisi eklenirken, sadece telefon üzerinden bir kişiye farklı yollarla ulaşma seçenekleri de artıyor. Ancak bu uygulamaların, karşı tarafın çevrimiçi olduğunu gösteren işaretleri birçok kişi üzerinde baskı oluşturuyor. Bu baskı, iş yerinden gelen mesajlarla daha da artıyor.

Pazar araştırmaları şirketi GfK, yaptığı bir anketin sonuçlarını açıkladı. Ankete katılanlara "Benim için her zaman her yerde ulaşılabilir olmak çok önemli" ifadesini 1 ile 7 arasında derecelendirmeleri istendi. Anket, ülkelere göre ilginç sonuçlar ortaya çıkardı.

Ankete göre, her zaman her yerde ulaşılır olmaya en fazla önem veren insanlar Rusya ve Çin'de yaşıyor. Ankete katılanların yüzde 56'sı her daim ulaşılmaya hazır konumda beklerken, bu iki ülkeyi yüzde 53 ile Türkiye ve yüzde 50 ile Meksika takip ediyor.

Almanya'da ise farklı sonuçlar elde edildi. Ankete katılanların sadece yüzde 16'sı her zaman her yerde ulaşılır olmaya önem verirken, çoğunluk sürekli bir gözün telefonda olup tüm kanallardan gelen mesajları cevaplamayı bir stres faktörü olarak görüyor.

Uzmanlardan uyarı

Uzmanların da bu konuda uyarıları var. Özellikle mesai saatlerinin bitimiyle cep telefonu üzerinden kurulan iletişimin stres ve psikolojik rahatsızlıklara yol açabileceğine dikkat çekiliyor. Alman psikolog Julia Scharnhorst, sürekli ulaşılabilir olmanın insanlara rahatlama imkanı sunmaması nedeniyle sağlıksız bir durum olduğuna dikkat çekti.

Scharnhorst, akıllı telefonlar üzerinden kurulan iletişimin, özellikle de bu telefonları çok yaygın kullanan gençler üzerinde büyük baskı yarattığını belirtti. Psikolog, birbirlerinin çevrimiçi olduklarını görebilen insanların, cevap almadıklarında tartıştıklarını, kendilerini önemsiz hissedebildiklerini ve hatta bu nedenle arkadaşlıkların dahi bitebildiğini belirtti.

Psikolojik rahatsızlıklar arttı

Son yıllarda psikolojik rahatsızlıkların arttığına dikkat çeken Scharnhorst, sürekli ulaşılır olmanın da bu rahatsızlıklarda payı olduğunu dile getirdi. Scharnhorst, iş nedeniyle sürekli ulaşılır olmanın baskıyı daha da arttırdığına işaret etti.

Anket, ülkelerin farklı kültürel yaşantılarının da sonuç üzerinde etkili olduğunu gösteriyor. Scharnhorst, kalabalık aile ve daha geniş bir iletişim çevresinin olduğu kültürlerde, sosyal ağların kullanımının da daha yoğun olduğuna dikkat çekti ve bir düğüne yüzlerce insanın katıldığı ülkeler olduğu örneğini verdi.

GfK'nın anketi 22 ülkede, 15 yaş ve üstü 27 bin internet kullanıcı ile yapıldı.