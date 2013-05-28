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Yaşam

Türklere göre yaşlılık 65'ten sonra başlıyor

Yapılan bir araştırmaya göre Türk insanının gözünde yaşlılık 65 yaşında başlıyor

28 Mayıs 2013 16:39

Pfizer tarafından Türkiye'de sağlıklı ve mutlu yaşlanmayı konu alan,  bu bilinci geliştirmeyi hedefleyen "Sen çok yaşa" projesinin tanıtımı yapıldı. Toplantıda,  yaşlılık, sağlıklı yaşlanma, yaşlılık atlası ve yaşlanmaya bakış açısı konularını içeren "Türkiye'nin yaşama bakış açısı" araştırmasının sonuçları da paylaşıldı. 

Pfizer Türkiye Kurumsal İlişkiler Direktörü Elif Aral, "Sen çok yaşa" projesi ile insanların daha iyi ve sağlıklı yaşamak için nelere ihtiyaç duyduklarını anlamayı amaçladıklarını söyledi. Aral, bir araştırma grubu ile gerçekleştirdikleri "Türkiye'nin yaşama bakışı" çalışmasının sonuçlarıyla ilgili şunları kaydetti:

"Türkiye'nin değişik yerlerinde, 30-60 yaş arası bin 80 kişi ile görüşüldü. Araştırmaya göre, yaşlılar, çocuklarının geleceğini garanti altına almak istiyor. Yaşlılık hayatı, çocuk ve torunlara odaklanmış durumda. Hasta olmak, korkular arasında ilk sırada geliyor. Türk insanının gözünde yaşlılık 65 yaşında başlıyor. Her 3 kişiden 1'i sağlıklı yaşamın zenginlikten daha önemli olduğunu söylüyor. Halkımızın yüzde 70'i kendini olduğu yaşta, 5 kişiden 1'i de olduğundan genç hissediyor.

Her 2 kişiden 1'i yaşlandığında hayatında bir değişiklik olmayacağını düşünüyor. Bu konuda erkekler kadınlardan daha endişeli. Türk halkı ölüme yaklaşmayı yaşlılık korkuları arasında en sonlara koyuyor. 'Elden, ayaktan düşmek', günlük işlerde başkalarına muhtaç olmak ve hasta olmak, kaygılarda ilk sıralarda geliyor. Türk halkının yüzde 20'si yaşlandığında çocuklarının iyi bir hayat kurduğunu görmek, yüzde 17'si stresten uzak yaşamak, yüzde 17'si saygı duyulan biri olmayı istiyor."

Projede yer alan Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan da Türkiye'de insanların 60  yaşından sonra aile bireylerine daha yakınlaştığını aktararak, "Kardeşlere geri dönüş oluyor. Özellikle dullar kardeşlerine daha çok yakınlaşıyor. Yaşlılar, bu yaştan sonra özgürlüklerine daha düşkün oluyor. Yük olmaktan korkuyor ve kendi ayakları üzerinde durmak istiyor. Yaşam süresi artıyor. Türkiye'de şu anda 50 yaşında olanların yüzde 20'sinin 100 yaşını görmesini tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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