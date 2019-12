'Türklere baskıyla bir şey yaptırılamaz'

T24 - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, ''Türklere baskıyla tehditle bir şey yaptırılamaz. Kıbrıs'ta çözüm ancak karşılıklı özveriyle olur'' dedi.



Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Türkiye ile Yunanistan'ın elinde ikili ilişkilerin iyileştirilmesi için tarihi, altın bir fırsat bulunduğunu söyledi. Ntvmsnbc'de yer alan haber şöyle:



Bakan Bağış, Atina'daki Türk medya mensupları ile yaptığı sohbette, Türk-Yunan ilişkileri, Kıbrıs ve Türkiye'nin AB süreci konularını değerlendirdi.



Türkiye ile Yunanistan'da gerçekten çözüm arzulayan iki başbakan olduğunu vurgulayan Bağış, gerek Yunanistan'daki yerel seçimlerin gerekse Türkiye'deki referandum sonuçlarının her iki liderin de arkasında halkın desteği olduğunu ortaya koyduğu değerlendirmesinde bulundu.



Yunan basınına da mülakat veren ve demecinin içeriği hakkındaki sorular yöneltilen Bağış, açıklamalarında, ''Türklere baskı ve tehditle birşey yaptırılamayacağı mesajını gönderdiğini'' söyledi.



Kıbrıs konusunda da değerlendirmelerde bulunan ve ''AB üzerinden Kıbrıs'ta adım attırma beklentisinin mantıklı olmadığını'' belirten Bağış, şöyle dedi:



''Kıbrıs'taki bazı siyasilere mesajlar gönderdim. Dünya, Güney Kıbrıs Parlamentosu'ndaki 59 koltuktan oluşmuyor. Daha büyük bir dünya var. Bu dünya da artık her önerinin reddedilmesi ve ötelenmesinden sıkılıyor. Dünyanın neresinde bir lider New York'a BM görüşmelerine giderken muhalefetin çağrısı üzerine fazla özveride bulunmama sözü verme ihtiyacı hisseder? Özveride bulunmadan çözüm mü olur? Çözüm ancak karşılıklı özveriyle olur. Yoksa herkes tutumunda aynı noktada kalırsa, çözüm olmaz.''





'BİR DEĞİL BİN ADIM ÖNDEYİZ'



''Türkiye'nin çözüm için ne kadar kararlı olduğunun, AK Parti'nin 8 yıllık iktidar süresinde ortaya konulduğunu'' ifade eden Egemen Bağış, sözlerini şöyle sürdürdü:



''Kapılarımızı açtık. Kuzeydekileri, Güneydekilere kapılarını açmaya ikna ettik. 2003 yılının Ocak ayında İsviçre'nin Davos kentinde BM Genel Sekreterini yeni bir süreci başlatmaya ikna ettik. O zaman, Genel Sekreterin cümlesi; 'Ben bu işi 3 kez denedim. 4. bir başarısızlığı kaldıramam' oldu. Sayın Erdoğan kendisine 'Biz Türkiye olarak söz veriyoruz. Her zaman bir adım önde olacağız' dedi. Şu an itibariyle bir değil bin adım öndeyiz.''





'KİMSE ERDOĞAN'A ÖZVERİDE BULUNMA DEMİYOR'



Bağış konuşmasına şöyle devam etti:



''Bunlar Türkiye'nin samimiyetini ortaya koyuyor. Ancak Türkiye'ye verilmiş sözler tutulmuş değil. Uygulanan ambargolar devam ediyor. Geçen hafta Güney'de bir barış konseri düzenlendi, sanatçı bıçaklandı. Güney Kıbrıs'ta muhalefetin (Rum Yönetimi Lideri Dimitri Hristofyas) Hristofyas'a özveride bulunmaması talebi işin ne kadar çarpık olduğunu gösteriyor. Türk tarafında da farklı düşüncelere sahip siyasetçiler de var ama kimse çıkıp Eroğlu'na 'Sakın New York'da özveride bulunmayasın bize söz ver' demiyor.''





'AVRUPA'NIN KIBRIS'IN ARKASINA SAKLANMASI KOMİK'



Bağış, ''Avrupa'nın en büyük ülkelerinin, Kıbrıs gibi güzel bir adanın arkasına saklanmasını komik buluyorum. Kıbrıslılara da üzülüyorum. AB'nin Türkiye'ye 'Hadi bakalım yolun açık olsun' dediği gün, Kıbrıs'ın kabusu olur. Türkiye'nin AB süreci en ucuz, en ekonomik, en kestirme sigorta poliçesidir'' ifadesini kullandı.





'TÜRK HALKININ SABRINI TAŞIRMAYA BAŞLADILAR'



Türkiye'de kamuoyunun AB süreci ile ilgili hissiyatına da değinen Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, şunları söyledi:



''Çifte standart, oyalama var. Türk halkının sabrını taşırmaya başladılar. Ne kadar daha bu oyun devam eder? İnanıyorum ki eninde sonunda Avrupalılar Türkiye'yi dışarıda bırakmanın maliyetinin içeri almanın maliyetinden çok daha fazla olduğunu anlayacaklar. Bunu gören çevreler, ülkeler var. Yani Almanya gibi, Türkiye'nin AB sürecine en endişeli ve şüpheli yaklaşan ülkenin Cumhurbaşkanı Türkiye'de 5 gün geçiriyorsa, Fransa gibi bir ülkenin Cumhurbaşkanı Türkiye'ye yapacağı resmi ziyaretin hazırlıkları ile uğraşıyorsa, demek ki birşeyler değişmeye başladı. Ben, AB sürecinde zamanın bizim lehimize olduğuna inanıyorum.''



Başkent Atina'ya dün akşam geç saatlerde gelen Bakan Bağış, Yunanistan Dışişleri Bakan Vekili Mariliza Ksenogiannakopulu, Yunanistan eski Dışişleri Bakanı Dora Bakoyanni, eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Yannis Valinakis ve anamuhalefet Yeni Demokrasi Partisi (YDP) Genel Başkan Yardımcı Dimitri Avramopoulos ile temaslarda bulundu.



Egemen Bağış, Genç Başkanlar Örgütü tarafından, basına kapalı olarak düzenlenen, ''Creating Bridges: Investments as a tool of Greek Turkish Cooperation'' (Köprüler Yaratmak: Yunan Türk İşbirliğinin Bir Aracı Olarak Yatırımlar) konulu yuvarlak masa toplantısına katılımının ardından, beraberindeki heyet ile birlikte, Atina'dan Brüksel'e hareket etti.