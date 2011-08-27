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Politika

Türklerden Somalili çocukların evlat edinilmesine yoğun talep GAZİANTEP (A.A)

27 Ağustos 2011 18:58

-Türklerden Somalili çocukların evlat edinilmesine yoğun talep  GAZİANTEP (A.A) - 27.08.2011 - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Somali'deki çocukların evlat edinilmesiyle ilgili çok talep olduğunu belirterek, ''Somali bu yasal altyapıyı imzalamamış. Meclis başladığı zaman bu yasal altyapının takibini Dışişleri Bakanlığımızla yapacağız. Yasal altyapı çıktıktan sonra zaten bir engel kalmıyor'' dedi. İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Karataş Mahallesi'nde bir çocuk evini ziyaret eden Şahin, gazetecilerin, Somali'deki çocukların evlat edinilmesiyle ilgili sorusunu yanıtladı. Şahin, ''Türkiye'de özellikle Somali'deki çocukları evlat edinmek isteyen kişiler olmuş. 300'e yakın rakamdan bahsediliyor. Bununla ilgili bir çalışma var mı, prosedür nedir?'' sorusuna karşılık, ''Sayı çok yüksek. Aslında 300'den çok daha fazla'' dedi. Somali'ye kendisinin de gittiğini hatırlatan Şahin, kendilerine gelen en büyük taleplerden birinin Somali'deki çocukların Türkiye'de evlat edinilmesi olduğunu bildirdi.Şahin, bunu uluslararası hukuk noktasında incelettiklerini belirterek, şöyle devam etti: ''Elimizdeki yasal düzenlemeye göre bunu aslında ülkeler arasında yapabiliyoruz, fakat Somali bu uluslararası anlaşmayı imzalamamış. Şimdi biz gittiğimiz zaman oradaki ilgili bakanlarla da görüştük. Onlar buna sıcak baktıklarını söyledi, 'Başka bir ülkeye vereceğimize bunu Türkiye'ye çok rahat verebiliriz. Yetim çocukların, annesiz-babasız çocukların Türkiye'ye gelmesine biz de güven içerisinde bunu yapabiliriz' dediler. Fakat Meclis başlayınca, o uluslararası hukuka göre uluslararası anlaşmanın Somali karşılığının çıkması gerekiyor. Meclis başladığı zaman bu yasal altyapının Dışişleri Bakanlığımızla beraber takibini yapacağız. Yasal altyapı çıktıktan sonra zaten bir engel kalmıyor, gereğini biz bakanlık  olarak da takip edeceğiz.''

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