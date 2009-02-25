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Dünya

Türklerden Miliband'e terlik

İngiltere'de, KKTC yönelik izolasyonlarla mücadele eden Türkler, İngiltere Dışişleri Bakanı'na kullanılmış terlik hediye etti

25 Şubat 2009 02:00

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelik izolasyon ve ambargolarla mücadele amacıyla İngiltere'de faaliyet gösteren Ambargolular grubunun, İngiltere Dışişleri Bakanı David Miliband'a protesto için kullanılmış bir terlik armağan ettiği bildirildi.

İngiltere'de yaşayan Türk toplumunun, Türkler'in yoğun olarak yaşadıkları Enfield bölgesi milletvekili Joan Ryan'ın seçim kampanyasına destek amacıyla geçen pazar akşamı bir Türk restoranında verdikleri yemeğe katılan Ambargolur grubu, terliği İngiltere eski Dışişleri Bakanı Jack Straw'un grubun taleplerini yanıtlamak amacıyla yazdığı bir mektuba sararak, tam restorandan ayrıldığı sırada Miliband'a sundu.

Ambargolular'ın konuyla ilgili açıklamasında Miliband'ın kendisine verilen paketin ne olduğunu anlamadığı ve açıklama yapıldığında da paketi alıp, hiçbir yorumda bulunmadan restorandan ayrıldığı bildirildi.

Terlik sarılı paketin Ambargolular grubu Toplum İlişkileri Komitesi üyesi İsmail Veli tarafından Miliband'a verildiği belirtildi.

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