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Yaşam

'Türklerde yüzde 8 Moğol geni var'

Dünyanın genetik haritasını çıkarmak için çalışmaya başalayan uzmanlar, insan genetiğinde tarihin izlerine rastladı. Buna göre, Türklerde yüzde 8 oranında Moğol geni var

15 Şubat 2014 10:25


İngiltere’deki Oxford ve Londra Üniversitesi’nden uzmanlar, 95 farklı halkın genetik yapısını inceledi.

Araştırmada göç, savaş ve ticaret güzergâhları gibi tarihi olayların genetik yapı üzerinde yüzyıllar boyunca silinmeyen izler bıraktığı belirlendi. Örneğin, 13’üncü yüzyılda sınırları Avrupa’ya kadar ulaşan Moğol İmparatorluğu’nun genetik izlerine bugün de rastlanıyor. Uygurlar da yüzde 50, Özbekler de yüzde 39, Türkler’de ise yüzde 8 oranında Moğol geni var.

 

Çin'de Avrupalı DNA'sı

 

Sömürgecilik, köle ticareti, ipek yolu ticareti gibi birçok tarihi olayın da genetik haritanın şekillenmesinde rol oynadığı belirtiliyor. Örneğin 11’inci yüzyılda İpek Yolu’yla Çin’den Avrupa’ya giden tüccarlar nedeniyle Çin’deki etnik gruplardan olan “Tu” halkında da Avrupalıların DNA izlerine rastlanıyor.

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