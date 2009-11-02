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Türkler yüzünden eve hapsoldu

ABD'de önceki gün kutlanan Cadılar Bayramında Türk hayranlarının akınına uğrayan Paris Hilton, çareyi evine kapanmakta buldu.

02 Kasım 2009 02:00

ABD'de önceki gün kutlanan Cadılar Bayramında Türk hayranlarının akınına uğrayan Paris Hilton, çareyi evine kapanmakta buldu. 

 4 Foto Galeri

Türk Amerikan Kadınlar Birliği tarafından
Los Angeles Kıbrıs Fahri konsolosu Mehmet Mustafoğlu'nun Beverly Hills'deki evinde düzenlenen kostümlü partiye katılan Türkler, komşu villada oturan Paris Hilton'u balkondan çocuklara şeker atarken görünce kendilerini unuttular! Hilton'un evinin önünde toplanan Türklerin ısrarlı davetlerinden sıkılan Paris Hilton da, aralarında Pamela Anderson gibi ünlü isimlerin de bulunduğu konuklarıyla evine kapandı. Alkışlarla tempo tutan coşkulu kalabalık ise Paris Hilton'u dışarı çıkartamayınca, güzel yıldızın pembe renkli Bentley otomobili ile hatıra fotoğrafı çektirmekle yetindi. Hilton'un otomobilinden Bentley logosunu çıkararak isminin baş harfleri olan PH'yi logo haline getirmesi ise dikkat çekti.
 

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