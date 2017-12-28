"Türkler yurt dışında 20 milyar dolarlık konut aldı"

Seba İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Engin Keçeli, darbe girişimi sonrasında oluşan algı ve güvenlik probleminden dolayı 5 bine yakın Türk'ün parasını yurt dışına götürdüğünü öne sürdü. Keçeli, Türk vatandaşlarının gayrimenkule yöneldiğini belirtip "Londra, Lizbon gibi şehirlerde yaklaşık 20 milyar dolarlık gayrimenkul aldılar" iddiasında bulundu.

Dünya'dan Leyla İlhan'ın haberine göre Keçeli, darbe girişimi sonrasından Türk vatandaşlarının yurtdışında gayrimenkul alımının arttığını söyledi. Keçeli, "Londra, Lizbon gibi şehirlerde yaklaşık 20 milyar dolarlık gayrimenkul alımı yaptılar" dedi.

Keçeli, geçen yıl yaşanan darbe girişimi sonrası oluşan algı ve güvenlik probleminden dolayı 5 bine yakın Türk vatandaşının parasını yurt dışına götürdüğünü iddia etti.

Keçeli, "Yurt dışında banka faizleri düşük olduğu için paralarını konuta yatırdılar. Londra, Lizbon gibi şehirlerde yaklaşık 20 milyar dolarlık gayrimenkul alımı yaptılar" diye konuştu.

Keçeli, bu ülkelerden alım yapanların bir süre sonra aidatlarını ödeyemeyecek duruma geleceklerini savunarak, "Benzer bir durumu geçmişteki yıllarda yaşamıştık" dedi.