Türkler Yunanlılarla akraba mı?

Milliyet gazetesi muhabiri Önay Yılmaz yeni kitabında, Türklerle ilgili 117 çarpıcı soruya yer veriyor.



‘Eksiklik hissettim’



Lenin Türk mü?



“Nazilerle Beş Yıl” ve “Bandırma Yolcuları” adlı tarihi anı romanlarının ardından bu kez, 24 yıllık gazetecilik geçmişinde biriktirdiği ilgi çekici bilimsel haberlerini, “keyifle okunan bir kitaba” dönüştüren Milliyet muhabiri Önay Yılmaz, okuyucularına “Doğru bildiğiniz yanlışlarla yüzleşmeye hazır mısınız?” diye soruyor.Yılmaz, Alfa Yayınları’ndan çıkan “Türkler - Türkiye ve Türklerle İlgili Merak Edilen 117 Bilimsel soru - Türkiye ve Türkler Hakkında Doğru Bildiğiniz Yanlışlar” adlı kitabında, “Yunanlılarla akraba mıyız?”, “Lenin ve Tolstoy Türk kökenli mi?”, “Çanakkale Zaferi’nde meteorolojinin rolü var mıydı?”, “Bodrum yanardağ üzerinde mi?”, “Nemrut Dağı patlayacak mı?” gibi ilgi çekici soruların yanıtlarını veriyor.Aziz Nesin’in yıllardır referans gösterilen “Türklerin yüzde 60’ı aptaldır” iddiasının da izini süren Yılmaz’ın, Türkiye Bilimler Akademisi eski Başkanı Prof. Dr. Engin Bermek ve Prof. Dr. Bahattin Baysal’dan aldığı yanıtlar, Nesin’in bu sözlerine kızanlara moral verecek nitelikte: “Türk halkının zekâ düzeyinin dağılımı, bütün halklar gibidir. İddianın gerçeklik payı yoktur.”Yılmaz, geçen hafta piyasaya çıkan kitabının öyküsünü şöyle anlattı: “İlk iki kitabım ‘Nazilerle Beş Yıl’ ve ‘Bandırma Yolcuları’ yakın tarihimizi ele alan belgesel romanlardı. Bu kitapta ise daha çok gazetecilik yaşamım süresince yaptığım haber ve röportajlardan yola çıktım.Burada önemli olan kitabımda yanıtlarını verdiğim 117 sorunun Türklere ve Türkiye’ye ait olması. Bu konuda bir eksiklik hissettiğim için böyle bir kitap hazırlamaya karar verdim.”Kitapta, Lenin ile Tolstoy’un kökenleriyle ilgili bilim adamlarının çarpıcı yorumlarını Yılmaz şöyle aktardı: “Aslında bu iddia, yeni bir iddia değil. Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Türkolog Arif Acaloğlu konuyu tekrar gündeme getirince ilgimi çekti. Lenin’in soyadı Ulyanov, Türkçe bir kelime olan ulan-oğlan’dan geliyor. Ulan, yani bizim bildiğimiz oğlan anlamında. Babası Çuvaş Türklerinden. Bunlar Türk devleti olan Altınordu devletinden Rus hizmetine girmiş insanlar. Çar bu aileden birine ‘Şişman’ diye lakap takıyor. Şişmana Rusça’da Tolstoy deniyor. Sonra bu aileden bazıları soyadını Tolstoy diye değiştiriyor.”