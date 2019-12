-TÜRKLER ''VİZESİZ SEYAHATİ'' SEVDİ ANKARA (A.A) - 03.02.2011 - Yürütülen diplomatik atak ve komşularla sıfır problem politikasının ardından Türkiye'ye vize uygulamayan ülke sayısı 56'ya ulaştı. Önümüzdeki günlerde imzalanan anlaşmaların yürürlüğe girmesiyle bu sayının 59 olması bekleniyor. Vizelerin kaldırılması ticaret, alışveriş, sağlık ve eğitim turizmine olumlu etkiler sağlarken, seyahat acentelerinin vize uygulanmayan ülkelere yönelik turları yoğun ilgi görüyor. Hey Travel Trends Genel Müdürü Celal Bektaş, vizesiz turların yıldızının her geçen gün parladığını söyledi. Geçtiğimiz bayram vizesiz gidilebilen Şam, Beyrut, Dubrovnik ve birçok Balkan şehrinde neredeyse her sokakta bir Türk grubunun olduğunu anlatan Bektaş, Türk tatilcilerin vize ücretlerinin yanı sıra, Schengen vizelerinde yaşanan sıkıntı ve birçok evrak toparlama prosedürleri nedeniyle vizesiz turları tercih ettiklerini belirtti. Bektaş, vizesiz turların sıkça tercih edilmesinin bir diğer nedeninin de son dakika alınan tatil kararları olduğunu bildirdi. Seyahat planlamasını erken yapanların vize sorunlarını asgariye indirebileceğini kaydeden Bektaş, ''Yurt dışı turlarda erken rezervasyonlarda indirim yapıyoruz. Dolayısıyla vize gerektiren bir ülkeye gitmek isteniyorsa, vize bedeli erken tatil tercihleriyle karşılanabilir'' dedi.kanıtlamış bir tur operatörü seçilmeli'' diye konuştu. -''EN ÇOK İLGİYİ BALKANLAR GÖRDÜ''- Prontotour Pazarlama Müdürü Sarp Özkar da sektöre her yıl yeni bir destinasyon kazandırmayı hedeflediklerini, vizesiz tur paketleri için de aynı durumun söz konusu olduğunu belirtti. Yaklaşık 4 yıl önce ilk kez gemiyle vizesiz Yunan adaları turunu başlattıklarını hatırlatan Özkar, ''Vizesiz olarak 2 yıl boyunca Yunanistan'a ve Yunan adalarına 10 bini aşkın tatilciyi seyahat ettirdik'' dedi. Vizesiz turlarda en çok ilgiyi Balkanlar'ın gördüğünü anlatan Özkar, şunları söyledi: ''Balkanlar destinasyonu ve Dubrovnik'i Türk turizmine kazandırdık, bugün her yıl ortalama 12 bin kişiye vizesiz Balkanlar turu satıyoruz. Bu ciddi boyutta satışlarda Türk tatilcilerin vizeli turda sorun yaşarsam, param yanarsa, o kadar evrak toplamak istemiyorum, banka hesabımı konsolosluğa vermek istemiyorum gibi düşünceleri etkili oldu. Geçtiğimiz yıl boyunca da Türk turizmine özel seferler ve tarifeli uçuşlar desteğiyle de vizesiz Orta Doğu ülkelerini tanıtmaya gayret ettik. Ürdün, Lübnan ve Suriye konusunda ciddi satış rakamlarına ulaştık.'' Özkar, iletişim merkezlerine günde ortalama 700 çağrı geldiğini, sezonda bu sayının bin 200'ü bulduğunu ifade ederek, ''Arayanların yüzde 25'i vizesiz turları soruyor. Geçtiğimiz yıl satış yaptığımız yurt dışı turların yaklaşık yüzde 30'luk kısmını vizesiz turlar oluşturuyor'' diye konuştu. -''VİZESİZ SEYAHAT TÜRK İNSANI İÇİN CAZİP''- Joly Tur Yurt Dışı Turizm Departman Müdürü Tolga Tekin, kendileriyle seyahat eden yolcuların yaklaşık yüzde 30'unun vizesiz turları tercih ettiklerini belirterek, vizesiz destinasyonlar arasında ilk sırayı Balkanlar bölgesinin aldığını kaydetti. Tekin, daha sonra Uzak Doğu ve Tunus turlarının ilgi gördüğünü bildirdi. -TÜRKİYE'DEN VİZE İSTEMEYEN ÜLKELER- Türk vatandaşları AB ülkelerine giderken yaşadıkları vize sıkıntısını, Brezilya'dan Güney Kore'ye, İran'dan Balkan ülkelerine vizesiz seyahat ederek atmaya çalışıyor. Vize vermek için vergi levhasından maaş bordrosuna, seyahat sigortasından otel rezervasyonuna pek çok belge talep eden AB ülkelerinin aksine, vize istemeyen ülkelere gitmek için en az 6 ay sonrası için geçerli bir pasaport sahibi olmak gerekiyor. Vizesiz ülkelerde, girişte belli bir ücretle alınacak geçici vizeler ya da pasaporta vurulan damgalar yeterli oluyor. Türkiye'ye vize uygulamayan ülkeler şöyle: ''Antigua, Barbuda, Arjantin, Arnavutluk, Bahamalar, Barbados, Belize, Bolivya, Bosna-Hersek, Brezilya, Ekvator, El Salvador, Fas, Fiji, Filipinler, Guatemala, Gürcistan, Haiti, Hırvatistan, Honduras, İran, Jamaika, Japonya, Karadağ, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC, Kolombiya, Kore Cumhuriyeti (Güney Kore), Kosova, Kosta Rika, Libya, Lübnan, Makedonya, Maldivler, Malezya, Mauritius, Nikaragua, Palau Cumhuriyeti, Paraguay, St. Lucia, St. Vincent-Grenadines, Sırbistan, Singapur, Solomon Adaları, Sri Lanka, Suriye, Svaziland, Şili, Tayland, Trinidad-Tobago, Tunus, Tuvalu, Uruguay, Ürdün, Venezuela, Yemen.'' Önümüzdeki günlerde imzalanan anlaşmaların yürürlüğe girmesiyle Rusya, Kuveyt ve Ukrayna'da da vizelerin kalkması bekleniyor.