Türkler uzaya 12 taksitle çıkacak!

VIP Turizm, özel yapım balondan sonra şimdi de roketle Türkler'i uzaya taşıyacak. 65 bin euroyu veren 10 şanslı Türk, özel mekikle Karayipler'den havalanıp, 1 saatlik uzay yolcuğu yapacak.

Aylin Löle'nin Akşam gazetesi'nde yer alan haberine göre, X-Cor Lynx Uzay Roketi'yle uzay yolculuğu başlıyor. 2014'te başlayacak 'roketli deneyim' için 5 Nisan'da bir lansman yapacaklarını belirten VIP Turizm CEO'su Ceylan Pirinçcioğlu, 'Kişi başı fiyatı 65 bin euro olacak. 12 taksit olanağı sunacağız. Türkiye'den adrenalin seven, orta yaş grubundan ilgi bekliyoruz' dedi.

VIP Turizm olarak uzay turizmine yönelik çalışmalarının olması sebebiyle yaklaşık 4 ay önce Fransa'da Space XC yetkilileri ile bir araya gelip X-Cor Lynx ile uzay seyaheti için anlaşma yaptıklarını anlatan Pirinçcioğlu, 'Space XC yetkilileri bu konuda Türkiye'de de bir Pazar olacağına inandıklarını söylediler. İlk lansman geçtiğimiz günlerde Berlin'de düzenlenen turizm fuarında yapıldı. Onları Türkiye'ye davet ettik, burada da bir lansman yapalım dedik. Uzay turizminin potansiyelinin büyüklüğünün yaklaşık 150 milyon dolar olduğunu ifade eden Pirinçcioğlu, 'Türkiye bu pazardan yüzde 4-5 pay alır' dedi.

İlk yıl hedeflerinin Türkiye'den 10 kişiyi roketle uzaya göndermek olduğunu ifade eden Pirinçcioğlu, 'Bu rakamın yüzde 30-40'ını bayanlar oluşturur kanaatindeyim' dedi. 'Siz de öncesinde bunu deneyimleyecek misiniz?' sorusuna ise Pirinçcioğlu, 'Kısmet olursa, inşallah' yanıtını verdi.

Bir dakikada ses duvarını aşacak

Uzay Roketi, Karayipler'deki Curacao Hato havalimanındaki pistten kalkış yapacak. X-Cor Lynx'in pilot dahil yolcu kapasitesi iki kişi. Bunun anlamı şu; uzaya gidecek kişi, pilotun yanına oturacak. Bütün uçuş deneyimini birebir yaşayacak.

Yükselirken Karayip Adaları ile başlayan görünüm Florida'dan Brezilya'ya kadar olan mesafeyi kapsayacak. Bir dakika içinde ses duvarı aşılacak.

Ardından 3 Mach hızına ulaşılacak. Bu hızı çoğu savaş uçağı pilotu bile yaşayamıyor! l SÜZÜLME uçuşundan yaklaşık 30-40 dakikadan sonra Lynx, Curacao roket alanına iniş yapacak.

X-Cor Lynx Uzay Roketi ile gökyüzünde yaşanacak bir saatlik deneyim 4.5 şiddetinde G force'un yaşanacağı inişle sona eriyor. Bu nedenle katılımcılar seyahatten bir hafta önce Karayipler'de bir kampa alınacak. Uzay yolcuları, yetkililer tarafından hem mental hem de fiziksel olarak bu seyahate hazırlanacak.

Sadece 500 kişi çıktı

Bugüne kadar dünyada uzaya çıkan sadece 500 kişi bulunuyor. Bunların ilki Rus kozmonot Yuri Gagarin... Ay'a ilk adım atan astronot ise ABD'li Neil Armstrong. Armstrong'un, 'Bir insan için küçük ama insanlık için büyük bir adım 'sözü hala akıllarda.