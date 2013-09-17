Türkler sosyal ağlarda neyi paylaşıyor?

Sosyal medya paylaşımlarının neden-sonuç ilişkisini ülkeler bazında da ele alan araştırmada Türk sosyal medya kullanıcılarının tercihleri de yer alıyor. Araştırmaya göre Türk kullanıcıların %71′lik büyük çoğunluğu ilginç şeyler paylaşmak için sosyal medyayı kullanıyor. Bunu %67 ile önemli; %56 ile komik şeyler izliyor.

Ipsos'un tarafından 24 ülkede 12,420 kişi ile gerçekleştirilen araştırmaya göre katılımcıların %61′i ilginç ve %43′lük eşit oranla önemli ve komik bulduğu şeyleri paylaşmayı tercih ediyor. %37 oranında sosyal medya kullanıcısı diğerleri kim olduğunu ve neye inandığı bilsin diye paylaşım yaptığını belirtiyor. %30 oranındaki katılımcı bir ürün, servis, kitap, film gibi önerilerde bulunmak için; %29′luk kesim ise bir organizasyon ya da inanca destek vermek için sosyal ağ hesaplarında paylaşımlarda bulunduklarını belirtiyorlar.

Dünya ortalaması ile aynı tercihlere sahip olduğu gözlenen Türk sosyal medya kullanıcılarının %46′sı bir ürün, hizmet, kitap, film gibi önerilerde bulunmak için sosyal medyayı kullanıyor. Bu oran global düzeyde ise %30. Dolayısıyla Türk reklamverenlerin dünya ortalamalasının da üzerine çıkarak kampanya ve pazarlama stratejilerinde sosyal medya kanallarından aktif olarak beslendikleri oldukça açık.

Türkiye'de bir davayı, organizasyonu veya inancı desteklemek amacıyla paylaşımda bulunan kullanıcıların oranı ise %36 ile beşinci sırada yer alıyor.

Sosyal medyada ilginç şeyler paylaşmayı en fazla tercih eden ülkeler arasında Türkiye'nin ilk beşte olması da oldukça ilginç. Çin %76 ile birinciyken, Türkiye %71 ile dördüncü sırada yer alıyor. Türk kullanıcılarının en son paylaşım sebebi ise ne yaptıklarını haber vermek.