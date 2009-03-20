Türkler 'Sevişmeden Uyumayalım' diyor

Dijital satışta patlama

Sıla, kendi adını verdiği ilk solo albümü ile “en iyi çıkış yapan sanatçı” ödüllerini alarak başarısını tescillemişti. Hız kesmeden ikinci albüm çalışmasını tamamlayan genç sanatçı, yepyeni şarkılara “İMZA” attı. Sony Music tarafından 24 Mart’ta yayımlanacak olan albümün prodüktörü, sanatçının uzun yıllardır birlikte çalıştığı değerli müzisyen Ozan Doğulu oldu Radyolarda yayınlamaya başladığından beri büyük ilgi gören albümün çıkış şarkısı “Sevişmeden Uyumayalım”ın çarpıcı sözleri Sıla imzası taşırken, şarkının müziği Sıla ve Efe Bahadır’a, düzenlemesi Murat Yeter’e ait.Gazeteport’un haberine göre, “Sevişmeden Uyumayalım” albüm henüz satışa çıkmadan, 1 hafta içinde radyolarda en üst sıralara yerleşirken, dijital satışta da yasal olarak en çok indirilen şarkı olarak “imza”sını attı.Tüm şarkı sözlerini Sıla’nın yazdığı “İMZA” isimli albümdeki besteler ise Efe Bahadır ve Sıla’ya ait. Her şarkısından farklı bir keyif alınacak albümde düzenlemeleri ile yer alan Ozan Doğulu, Murat Yeter, Efe Bahadır’ın yanı sıra, Murat Çekem, Cihan Okan, Fatih Ahıskalı, Erdinç Şenyaylar, Cengiz Ercümer, Ezgi İçellioğlu, Cudi Genç, Kerem Türkaydın, Göksun Çavdar, Opus 34 ve Gündem ve Yaylı Grubu gibi Türkiye’nin en başarılı müzisyenleri albümde Sıla’ya eşlik ettiler.Ülkemizin başarılı yönetmenlerinden Murad Küçük tarafından 35 mm. film formatında Film Sokağı’nda çekilen “Sevişmeden Uyumayalım”ın video klibinde, yurt dışında Sting, George Michael, Sugar Babes, Danny Miague, Eros Ramazzotti gibi bir çok star ve grubun kliplerinde de imzası olan Dennis Madden görüntü yönetmeni olarak eşlik etti.