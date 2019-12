'Türkler saat tutkunu'

T24 - Vacheron Constantin'in CEO'su Juan-Carlos Torres, Türklerin saate büyük ilgi duyduğuna dikkat çekti.



Dünyanın önde gelen saat firmalarından Vacheron Constantin’in CEO’su Juan- Carlos Torres’le Cenevre’de düzenlenen “Salon International de la Haute Horlogerie”de (SIHH) bir araya geldik. Torres, markayı ve saat trendlerini HT Ekonomi’ye anlattı.





* Vacheron Constantin saat meraklılarının vazgeçemediği bir marka. Bize kısaca tarihçesinden bahseder misiniz?



250 yılı aşan bir süreden beri Vacheron Constantin saatçilik tarihinin bir bölümünü oluşturuyor. 1755 yılından itibaren “kesintisiz” süregelen üretimiyle en eski saat yapımevi ki bir ikincisi yok. Yüksek saatçilik anlayışının kurucularından biri olarak başından beri felsefesi, üretimde teknik olduğu kadar estetik mükemmellik geleneğinin sürekliliğini muhafaza etmek olmuştur. Bunun en önemli şahitleri, mükemmel “finisyon”larıyla bizzat saatlerin kendileridır.





* Markanın felsefesi için neler söyleyebilirsiniz?



Mükemmelliğin arayışı, yaratıcılık, ustalığın nesiller boyu aktarımı, dünyaya açılım, tutkunun paylaşımı, müşterilere karşı olan sorumluluğun asla unutulmaması bizim temel değerlerimiz. Bunlar sadece saatçiliğin yapı taşları değil aynı zamanda bugün üzerinde durduğumuz ve üzerine geleceği inşa ettiğimiz temelimiz. Bizdeki hünerli eller bu etik değerler doğrultusunda

çalışıyor.





* Peki, kimler Vacheron Constantin müşterisi?



Kaliteli saat tutkunları, iyi saat hakkında bilgisi olan kişiler ve koleksiyonerler bizim müşterimiz.





* Türkiye pazarı hakkında ne düşünüyorsunuz?



Saate ilgi büyük. Saatçilik kültürünü ve tutkusunu Türklerle paylaşmak bizim için her zaman zevk olmuştur. Aynı lisanı konuşuyoruz.





200 yıl geçse de





* Markanın karakterini nasıl anlatırsınız?



Saatin yapım aşamasını bir kültür gibi görürüz. Finisyondan montaja, araştırmadan geliştirmeye kadar bu zanaatçı yaklaşımı muhafaza ederiz. Bu yaklaşımdır “Haute-Horlogerie’nin asil bilgeliğini yazdıran.





* Vacheron Constantin almak için en önemli sebep nedir?



Bir Vacheron Constantin saati alırken, müşterilerimiz istisna olanı gündeliğe taşımayı arzu eder. Vacheron Constantin saati almak hem son nokta hem de aynı zamanda bir başlangıçtır. Bir nevi zekâya ve ustalığa duyulan saygıdır. Markamızın daima bir değer kabul edilmiş olması, bizim ilerleme, yenilikleri keşfet me ve şa şırt ma ar zu mu zu per çin li yor. Bizim için önem li olan, müşterilerle yıllar boyu bir nakış gibi dokuduğumuz ilişkiler. Üretiminin üzerinden bir veya iki yüz yıl geçmiş olsun, sattığımız her saatin arkasındayız.



‘Kadın ya da erkek fark etmez, klasikle kimse boy ölçüşemez’





*Kadın ve erkek saatlerinde son trendlerden bahseder misiniz?



Hem kadın hem erkek olsun, Vacheron Constantin 2007 ve 2008 yıllarında klasizme dönüşü anons etti. Saatçiliğin dönemleri vardır; klasik olan aynı zamanda ebedi olandır. Bu sebeple koleksiyonlarda daima ölçülü çizgileri ve sadeliği tercih etmiştir. Çünkü zaman onlara dokunamaz.





* Bir saate sahip olmada önemli olanın heyecan yaratmak olduğu konusunda hemfikir misiniz?



Evet, kesinlikle aynı fikirdeyim. Saatlerimizi üreten ustalarımız aynı zamanda birer sanatçı ve saatin en küçük parçasında bile sanatkârlıklarını gösterirler. Sade veya karmaşık, her Vacheron Constantin saati taktir, bir benzeri yoktur, bir sanat eseridir.