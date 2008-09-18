Türkler Prison Break'te

Dizinin pazartesi günü ABD’de yayınlanan 4. sezon 4. bölümünde, senaryoya Türkiye dâhil oldu. Faili meçhul cinayetler işleyen yeraltı örgütü “Şirket”i çökertmek isteyen dizinin kahramanları, ipuçlarını takip ederken Erol Tabak adında, Birleşmiş Milletler adına çalışan bir Türk konsolosa ulaştı.



“Şirket” ile bağlantısı olan kişinin Erol Tabak değil, Amerikalı eşi Lisa Tabak olduğu ortaya çıktı. Lisa Tabak’ın korumalarından birinin öldürülmesi için ise, adeta Türkiye-Ermenistan ilişkilerine atıfta bulunularak, “Ermeniler ile ilgili” denildi… Diğer bir ayrıntı ise; eski FBI ajanı Mahone'nin ilk Türk bayrağını görünce " Cezayir bayrağı mı" diye sorması oldu.

