Türkler Kürt, Kürtler Türk Cumhurbaşkanı için ne düşünüyor?

Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi (BİLGESAM), Türkiye genelinde etnik, dini ve siyasi kutuplaşmayı inceleyen bir araştırma yaptı. Sonuçlara göre, kutuplaşma Türkiye'de oldukça etkin bir yere sahip. Özelllikle etnik ve siyasi alanda kutuplaşma oranları dini kutuplaşma oranlarına göre daha yüksek. Araştırmada, Kürtler arasında bir Türk'ün cumhurbaşkanlığına sıcak bakmayanlar sadece yüzde 1.9'da kalırken, bir Kürt'ün Başbakan ya da Cumhurbaşkanı olmasını istemem diyen Türkler yüzde 32.5 gibi yüksek bir orana ulaşıyor.

Kürt ve Türk evliliği

Araştırmaya göre, bir Türk ile evlenmenin problem olduğunu düşünen Kürtlerin oranı yüzde 3,3 iken, Türklerde bu oran yüzde 24'e yükseliyor.

Ankette partililerin Kürtlere karşı bakış açısı da değerlendirildi. Buna göre, AKP'lilerin yüzde 18.5'i, CHP'lilerin yüzde 26'sı, MHP'lilerin ise yüzde 32'si bir Kürt ile evlenmeyi problem olarak görüyor.

"Bir Kürt'ün Başbakan ya da Cumhurbaşkanı olmasından rahatsız olur musunuz?" sorusuna verilen yanıtlar da dikkat çekici.

Kürtler arasında bir Türk'ün başbakanlığına sıcak bakmayanlar sadece yüzde 1.9'da kalırken, bir Kürt'ün Başbakan ya da Cumhurbaşkanı olmasını istemem diyen Türkler yüzde 32.5 gibi yüksek bir orana ulaşıyor.

Araştırmada etnik kimliğiyle ayrımcılığa maruz kaldığını söyleyen Kürtlerin sayısı yüzde 74.1 iken şimdi yüzde 43.9'a inmiş görünüyor.

Alevi-Sünni ilişkileri

Ankette mezhepsel kutuplaşma da araştırıldı. Türkiye'de geçmişle bugün karşılaştırıldığında Sünni inanca sahip kişilerin din temelli ayrımcılık algısı önemli bir düşüş gösterirken, Alevilerin arasında ayrımcılık yaşadığını düşünenler eskiden de olduğu gibi yüzde 65 gibi çok yüksek bir seviyede.

Rapora göre, Alevilere yapılan ayrımcılık kamusal alandan çok özel hayatta daha keskin hatları ile kendini gösteriyor. Sünnilerin Alevilere tepkisi, Alevilerin Sünnilere gösterdiğinden çok daha fazla.

Türkiye genelinde başka dinden birisiyle evlenmeyi problem olarak görenlerin oranı yüzde 34, inançsız biriyle evlenmeyi problem olarak görenlerin oranı ise yüzde 44.

Partililer açısından incelendiğinde, başka dinden birisiyle evliliği problem olarak görenlerin oranı en yüksek AKP''de.

Anketteki sonuçlara göre, dini kutuplaşma ve etnik kutuplaşma oranları özel alana da sirayet etmiş durumda. AKP'li biriyle evlilik yolu ile akrabalık istemem diyenlerin oranı yüzde 31. BDP'li biriyle evlilik yolu ile akrabalık istemem diyenlerin oranı ise yüzde 51.

Yine BİLGESAM'ın araştırmasının ortaya çıkardığı bir gerçek de her iki kişiden birisi siyasi kimliği nedeniyle ayrımcılığa uğradığını düşünüyor olması

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