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Dünya
Deutsche Welle

'Türkler kendini evinde hissediyor'

Almanya'daki Türkler sadece birbirleriyle mi görüşüyor? Türkiye'yi ne kadar özlüyorlar ya da bir gün dönmek istiyorlar mı? Yeni yapılan bir araştırma Türklerle ilgili önyargıları yıkıyor.

28 Eylül 2014 15:54


Almanya'nın Essen kentindeki Türkiye Çalışmaları ve Uyum Araştırmaları Merkezi'nin yeni araştırmasında elde ettiği sonuçlara Bild am Sonntag gazetesinde yer verildi. Araştırmaya göre, Türklerin büyük bir bölümü Almanya'da kendini evinde hissediyor, Alman arkadaşlarıyla görüşüyor ve kalıcı olarak da Türkiye'de yaşamayı düşünmüyor.

Araştırma, Kuzey Ren Vestfalya Eyelati yönetiminin talebi üzerine Türkiye Çalışmaları ve Uyum Araştırmaları Merkezi tarafından Almanya'da yaşayan 1000 Türk'le görüşülerek yapıldı. Elde edilen sonuca göre, Türklerin yüzde 78'i kendini Almanya'da evinde hissediyor. Ancak bununla birlikte Türklerin yüzde 73'ü ise kendini Almanlardan 'çok farklı' görüyor.

Ankete katılanların beşte biri Almanya'yı vatanı olarak tanımlarken, yüzde 30'u ise hem Almanya'yı hem de Türkiye'yi, yüzde 44'ü de sadece Türkiye'yi vatanı olarak kabul ediyor.

Alman arkadaşları var

Öte yandan ankete katılanların yüzde 75'i Alman arkadaşı olduğunu söylüyor. Bunlardan üçte ikisi Alman arkadaşını evinde misafir etmiş, yine üçte ikisi de Alman arkadaşı tarafından davet edilmiş. Ayrıca ankete katılan Türklerin neredeyse tümünün Almanlarla okulda, işyerinde ya da bir spor merkezinde teması var.

Araştırmada Türklere yöneltilen sorulardan biri de nerede yaşamak istedikleri. Türklerin yüzde 40'ı sürekli olarak Türkiye'de yaşamak istemediğini söylemiş. Yüzde 33'ü ise hem Türkiye hem Almanya'da yaşamak istediğini, ankete katılanların beşte biri ise sadece Almanya'da yaşamaya devam etmeyi planladığı yanıtını vermiş.

'Uyum, asimilasyon demek değil'

Araştırmayı gazeteye değerlendiren Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Guntram Schneider, "Bugün artık uyumun asimilasyon demek olmadığını biliyoruz" diye konuştu.

Alman okullarında ve meslek eğitim merkezlerinde yabancılara karşı daha hoşgörülü olunmasını isteyen Almanya'nın Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Aydan Özoğuz da yapılan araştırmaların birçok Türk öğrencinin iyi notlarla okullarını bitirmelerine rağmen, Türk ismi taşımaları nedeniyle başvurularının geri çevrildiğini gösterdiğini dile getirdi.

Özoğuz çok sayıda Türk'ün milliyeti nedeniyle kabul görmediği hissine kapıldığını söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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