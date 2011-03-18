-TÜRKLER JAPONYA'DAN YURDA DÖNÜYOR ANKARA (A.A) - 18.03.2011 - Türk Kızılayı, Japonya'da nükleer sızıntı ve salgın hastalık riskinin devam ettiği afet bölgesinde bulunan Türk vatandaşlarından 30'unu yurda getirecek. Türk Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, Japonya'da meydana gelen 8,9 büyüklüğündeki deprem ve tsunaminin ardından bölgeye ilk ulaşan uluslararası yardım ekiplerinden birinin Türk Kızılayı olduğuna işaret edildi. İhtiyaç tespit çalışmalarına hızla başlayan Türk Kızılayı'nın nükleer sızıntı ve salgın hastalık riskinin devam ettiği afet bölgesinde bulunan Türk vatandaşlarının aileleriyle birlikte Türkiye'ye getirilmesi için çalışma başlattığı ifade edildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: ''İlk olarak 30 kişilik grup Türk Kızılayı tarafından yurda getiriliyor. Afetzede vatandaşlarımız ve ailelerinin yol masrafları ve yolculuk sırasındaki ihtiyaçları da Türk Kızılayı tarafından karşılanacak. Deprem ve tsunamiden olumsuz etkilenen 30 kişilik grup, Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferleriyle Tokyo ve Osaka'dan İstanbul Atatürk Havalimanı'na getirilecek. Nükleer sızıntı ve salgın hastalıktan kaçan afetzedeleri, Türkiye'ye ilk adımlarını attıklarında yine Kızılaycılar karşılayacak.'' Açıklamada, ''Yaşam Senger, Zeynep Natsumi Senger, Ayşe Misato Senger, Ramazan Doğan, Beyzanur Doğan, Said Doğan, Halil Kayaoğlu, Nurhak Kayaoğlu, Gönül Ünsel, Nazife Ünsel, Evrim Taşagil, Meliha Şen, Neslihan Parmaksız, Sinan Levent, Onur Gedik, Hatice Ekinci, Seval Dirik, Mahmut Demir, Mehmet Zeynel Çilek, Ferizan Artaç, Hiromi Yanaoka, Harun Öngören, Hakkı Ersoy, Sinan Derindere ve Gökhan Dilmaç'' isimli vatandaşların 20 Mart tarihinde Tokya Narita'dan hareket edecek uçak ile; ''Kıvılcım Erkan, Oya Koç, Berna Devrim, Müge Dane ve Berrin Algül'' isimli vatandaşların ise 21 Mart tarihinde Osaka Kansai'den hareket edecek uçakla Türkiye'ye getirileceği bildirildi.