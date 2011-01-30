-TÜRKLER İÇİN 3 UÇAK MISIR'A GİTTİ İSTANBUL (A.A) - 30.01.2011 - Türk vatandaşlarının tahliye edilmesi için Türk Hava Yolları (THY) tarafından hazırlanan 3 uçak Mısır'a gitti. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nın talebi üzerine Mısır'da yaşayan Türk vatandaşların tahliyesi için THY tarafından Atatürk Havalimanı'nda hazır bekletilen 3 uçak, Mısır sivil havacılık otoritesinden gerekli izinlerin verilmesinin ardından saat 12.30'da bu ülkeye hareket etti. Vatandaşların tahliyesi için 1 adet A330 tipi uçak Kahire'ye, bir adet A321 tipi uçak ile bir adet de Boeing 737-800 tipi uçak ise İskenderiye'ye kentine giderek, Mısır'da yaşayan yaklaşık 750 Türk vatandaşını Türkiye'ye getirecek. -İHSANOĞLU'NDAN İTİDAL ÇAĞRISI- İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu, Mısır'daki olaylar ile ilgili yaptığı açıklamada, en üst düzeyde itidal çağrısında bulundu, can kaybının önüne geçilmesini istedi. -BÜYÜKELÇİLİK PERSONELİ ÖLDÜ- Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Mısır'da meydana gelen olaylarda Azerbaycan'ın Kahire büyükelçiliğinde görevli bir personelin öldüğünü açıkladı. Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Elhan Poluhov'un yaptığı açıklamada, ''Kahire büyükelçiliğinde sayman olarak görev yapan Nicat Gocayev, dün akşam, büyükelçilikten evine dönerken, aldığı kurşun yarası neticesinde öldü'' ifadesi kullanıldı.