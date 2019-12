Türkler hayatından memnun değil

T24 - OECD’nin 40 ülkeyi kapsayan araştırmasının sonucuna göre Türkiye ‘memnuniyet listesi’nde 32’nci sırada yer aldı. Çalışma saatlerine göre de Türk insanı daha çok çalışıyor.



Paris merkezli Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD’nin ‘How’s life’ (Hayat nasıl) raporu, 40 ülkede yürütülen araştırmalar sonucunda insanların yaşamlarından memnun olup olmadığını tespit etti.



Mutluluk ve refah derecelerini ortaya koyan raporda, Türkiye memnuniyet sıralamasında 32’nci oldu.



OECD 11 kriter üzerinden hareketle; gelir, barınma, sağlık ve iş-ev dengesi gibi insanların yaşam kalitelerini ortaya koyacak sorular sordu. Araştırmaya göre, insanlar için en önemli mutluluk kriteri gelir olarak tespit edildi. Bunu sağlık, temiz çevre ve güvenli yaşam çevresi izliyor. Ancak rapora göre, yüksek gelir her zaman iyi yaşam demek değil.



OECD, raporu şöyle özetliyor:



“İnsanlar giderek zenginleşirken ve iş olanakları artarken, daha iyi şartlarda barınmak, hava kirliliğinde uzaklaşmak istiyor. İnsanlar giderek daha uzun yaşıyor, daha eğitimliler ve suç oranları azalıyor.”



İşte, “İşinizi seviyor musunuz? Sağlığınız nasıl? Çocuklarınıza yeteri kadar vakit ayırabiliyor musunuz? Komşularınıza güveniyor musunuz? Genel olarak hayatınızdan memnun musunuz?” gibi soruların sorulduğu raporun sonuçları:



- Katılımcılara hayatlarından memnun olup olmadıkları sorulduğunda Danimarka en olumlu cevabı vererek 1’inci sırayı aldı. Kanada 2’nci, Norveç 3’üncü olurken Türkiye ise 32’nci, Çin son sırada yer aldı.



- Katılımcılara “Bugün nasıl hissediyorsunuz” sorusu sorulduğunda Türkiye en az olumlu cevabı vererek sonuncu oldu. Soruya en olumlu cevabı veren ülke Danimarka oldu. 2’nci sırayı İzlanda, 3’üncüyü ise Japonya aldı.



- Politikada aktif olan ülkeler arasında Norveç, Finlandiya ve Danimarka başta geliyor. Bu ülkede yaşayanların yüzde 60’ı bir politikacıyla iletişim kurduğunu, bir imzaya veya protestoya katıldığını belirtti. En az aktif olanlar ise Türkler, Portekizliler ve Ruslar. Türkiye bu sırada sonuncu oldu.



- Yeşil çevre olmamasından şikayet edenlerin başında İtalya ve Türkiye geliyor. Türkiye listede 2’nci sırayı aldı. Bu ülkedekilerin üçte biri yeşil alanın az olmasından yakınıyor. Finlandiya, Danimarka ve İsveç ise şikayetçi değil.



- Ülkeler arasındaki çalışma saatleri karşılaştırıldığında en fazla çalışan ülke Türkiye olarak belirlendi. Son sırayı ise Hollanda aldı.



- OECD ülkelerinde işe gitmek için harcanan süre ortalama 38 dakika olarak belirlendi. Türkiye’de ise bu süre 40 dakika veya daha fazla. Türkiye işe gitmek için en fazla süreyi harcayan 3’üncü ülke oldu. İlk sırada Güney Afrika yer aldı.



- Okul çağında çocukları olan annelerin çalışma oranları ise yüzde 24 olarak belirlendi. Bu listede Türkiye sondan 3’üncü oldu. İlk sırada olan ülke ise Almanya.



- Katılımcılara ülkedeki havanın temizliğinden memnun olup olmadıkları sorulduğunda Türklerin yaklaşık yüzde 70’i olumlu cevap verdi. Hava memnuniyeti sıralamasında Türkiye sondan 10’uncu oldu. Suyun temizliği sorulduğunda ise, Türklerin yaklaşık yüzde 65’i memnun olduğunu söyledi. Ancak Türkiye sondan 3’üncü sırada yer aldı.



- Uzun dönemli işsizlik rakamları kadınlarda ve gençlerde yüksek görüldü. Kadınlar ve erkekler arasında büyük boşluk görülmezken en fazla boşluk Yunanistan’da görüldü. İrlanda’da ise erkeklerde işsizlik oranı yüksek çıktı. Son 15 yıl içinde aşağı yukarı tüm OECD ülkelerinde kadınlar için işsizlik oranı düşüş gösterdi. İspanya, İtalya ve İrlanda’da keskin bir düşüş tespit edilirken, Türkiye ve Çek Cumhuriyeti’ndeyse tam tersi işsizlik oranlarında artış belirlendi.



- Genel olarak tüm ülkelerde yaşlı (55-64 yaş) nüfusun istihdam oranı genç nüfusa göre daha düşük. 55-64 yaş arası istihdam rakamlarının en düşük olduğu ülkeler Türkiye, Macaristan, Polonya; en yüksek olduğu ülkeler ise İzlanda, Yeni Zelanda ve İsveç. 15-64 yaş arası çalışan oranına bakıldığında Türkiye en son sırada yer aldı. İlk sırayı ise İzlanda aldı.



- İş yeri çalışma ortamından memnun olma: 2005 yılında yapılan bir araştırma baz alınmış. Araştırmaya göre; Danimarka, Norveç, İngiltere, İsviçre, Avusturya, Belçika, Hollanda ve Almanya’da her on kişiden dokuzu işinden hoşnut olduğunu belirtti. Türkiye’de her iki kişiden biri, Yunanistan’daysa her üç kişiden ikisi çalışma ortamından memnun. Türkiye çalışma ortamından en az memnun olan ülke oldu.