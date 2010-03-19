Türkler günde kaç saat uyuyor?

T24 - OECD, uykuda geçirilen zamanı incelendi. Fransızlar günde ortalama 8.8 saat uykuyla en fazla uyuyan toplum seçildi.
Bir Fransızla en az uyuyan bir toplumun arasında günde bir saat uyku farkı bulunuyor. Japonlar ve Koreliler OECD'nin en az uyuyan toplumu çıktı. Bir Japon günün 7.8 dakikasını uykuda geçiriyor. Dünyanın en çok uyuyan toplumu olan bir Fransızla Koreli arasında günde bir saat uyku farkı bulunuyor. Koreliler günde 7. 8 saat uyuyor.
Türkler ise günün 8.4 saatini uykuda geçiriyor.
İşte diğer ülkeler:
Amerikalılar 8.6 saat
İspanyollar 8.5 saat
Avustralyalılar 8.5 saat
Kanadalılar 8.4 saat
Belçikalılar 8.4 saat
İngilizler 8.3 saat
Meksikalılar 8.3 saat
İtalyanlar 8.3 saat
Almanlar 8.2 saat