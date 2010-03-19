Türkler günde kaç saat uyuyor?

T24 - OECD, uykuda geçirilen zamanı incelendi. Fransızlar günde ortalama 8.8 saat uykuyla en fazla uyuyan toplum seçildi.



Bir Fransızla en az uyuyan bir toplumun arasında günde bir saat uyku farkı bulunuyor. Japonlar ve Koreliler OECD'nin en az uyuyan toplumu çıktı. Bir Japon günün 7.8 dakikasını uykuda geçiriyor. Dünyanın en çok uyuyan toplumu olan bir Fransızla Koreli arasında günde bir saat uyku farkı bulunuyor. Koreliler günde 7. 8 saat uyuyor.



Türkler ise günün 8.4 saatini uykuda geçiriyor.





İşte diğer ülkeler:



Amerikalılar 8.6 saat



İspanyollar 8.5 saat



Avustralyalılar 8.5 saat



Kanadalılar 8.4 saat



Belçikalılar 8.4 saat



İngilizler 8.3 saat



Meksikalılar 8.3 saat



İtalyanlar 8.3 saat



Almanlar 8.2 saat





