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Yaşam

Türkler günde kaç saat uyuyor?

OECD, uykuda geçirilen zamanı incelendi. Fransızlar günde ortalama 8.8 saat uykuyla en fazla uyuyan toplum seçildi.

19 Mart 2010 02:00

T24 - OECD, uykuda geçirilen zamanı incelendi. Fransızlar günde ortalama 8.8 saat uykuyla en fazla uyuyan toplum seçildi.

Bir Fransızla en az uyuyan bir toplumun arasında günde bir saat uyku farkı bulunuyor. Japonlar ve Koreliler OECD'nin en az uyuyan toplumu çıktı. Bir Japon günün 7.8 dakikasını uykuda geçiriyor. Dünyanın en çok uyuyan toplumu olan bir Fransızla Koreli arasında günde bir saat uyku farkı bulunuyor. Koreliler günde 7. 8 saat uyuyor.

Türkler ise günün 8.4 saatini uykuda geçiriyor.


İşte diğer ülkeler:

Amerikalılar 8.6 saat

İspanyollar 8.5 saat

Avustralyalılar 8.5 saat

Kanadalılar 8.4 saat

Belçikalılar 8.4 saat

İngilizler 8.3 saat

Meksikalılar 8.3 saat

İtalyanlar 8.3 saat

Almanlar 8.2 saat


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