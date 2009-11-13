'Türkler getirilip PKK'lılar dönüyor denilecek'

T24 - DTP, hükümetin 'açılım kapsamında eve dönüşler sürecek' açıklamasını 'kandırmaca' olarak niteledi. DTP'ye göre 'Kuzey Irak'taki Türk vatandaşları getirilerek, PKK'lılar dönüyor' denilecek. Grup Başkanvekili Selahattin Demirtaş "Mahmur ve Kandil'den dönüş yok" dedi.



CnnTürk'ten Gonce Şenay'ın haberine göre Eve dönüşler sürecek. Ama nasıl? Ve PKK'nın hangi kamplarından…



Kuzey Irak'tan DTP'ye gelen bilgiler var. İşte o bilgilere göre, hükümet tavrını değiştirmedikçe PKK'nın kamplarından Türkiye'ye dönüş uzun süre olmayacak.



DTP'li Demirtaş, "Gelecek olsalardı Cizre'deki akrabalarından ya da başka tanıdıklarından duyardık. Kimse gelmeyecek PKK kamplarından" dedi.



Ama onun yerine DTP'ye göre hükümet seneler önce Kuzey Irak'a göç edip Atruş Kampı'na yerleşen, sonra da Mahmur Kampı'na gitmek yerine örgütten ayrılıp Kuzey Irak'ın bazı bölgelerine dağılan grupları Türkiye'ye getirecek.



DTP Grup Başkanvekili Selahattin Demirtaş'a göre bu konumda yaklaşık 1000 kişi var.



Demirtaş, "Hükümet bu yolla bir taşla iki kuş vuracak" dedi.



Yani DTP'ye göre, gelenler PKK'lı olmadıkları için Habur'daki görüntüler yaşanmayacak, o günkü gibi karşılama söz onusu olmayacak. Türkiye içinde ise "açılımın meyvelerini verdiği, eve dönüşlerin sürdüğü" mesajı verilmiş olacak.

