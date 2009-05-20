Türkler estetikte Kuzey Avrupalıları taklit ediyor

Hangi ırkın neresi güzel? - FOTOGALERİ

‘En çok burun estetiği yapılıyor’



Estetik ve Plâstik Cerrahı Uzmanı Prof. Dr. Erol Kışlaoğlu, Türklerin estetik bakımından en çok Kuzey Avrupa ırklarına benzemeye çalıştığını, nedeninin de Kuzey Avrupa ırklarının genellikle vücut ve yüz yapılarının güzel olmasından kaynaklandığını söylüyor.Kışlaoğlu, vücut ve yüz güzelliğinin, yaşanılan coğrafya ile çok yakından ilgili olduğunu, aynı ülkede yaşayan insanların bile bölgeden bölgeye fiziksel farklılıklar gösterdiğini belirtiyor.Orantılar göz önünde bulundurulduğunda en güzel ırkın Slav ırkı olduğuna dikkati çeken Kışlaoğlu, bunu sırasıyla Nordikler, Cermenler, Anglo Saksonlar, Akdeniz ülkeleri, sarı ırk ve siyah ırkın takip ettiğini söylüyor.Irkların zamanla melezleştiğini, bu melezlikten de daha güzel örneklerin ortaya çıktığını söyleyen Kışlaoğlu ‘Yüz ve vücut estetiği açısından şu anda dünyada ilk sırada Angelina Jolie Penelope Cruz ve Marissa Miller'i görüyorum’ diyor.Kışlaoğlu, Türk ırkının da karışmış bir ırk olduğunu, Anadolu halkının saf bir ırk olarak kabul edilemeyeceğini ve Türk ırkının Akdeniz insanına yakın bir ırk olduğunu belirtiyor.Türk ırkının estetik bakımından Beyaz Rusya, İsveç, Norveç ve Kuzey Avrupa ülkelerinden sonra geldiğini ifade eden Kışlaoğlu, Türklerin ayrıca bölgelere göre oldukça büyük fiziksel farklılıklar gösterdiğine dikkat çekiyor.Kışlaoğlu, insanların vücut yapılarında, yaşadıkları iklimlerin çok etkisi olduğunu belirterek, "Bir Karadenizli daha uzun ve beyaz, Orta Anadolu'daki bir Türk kısa, daha tıknaz ve daha esmer olabiliyor. Akdeniz sahiline baktığımız zaman tüm Akdeniz'de görülen tip tamamen aynı. Ege ve Trakya'da ise özellikle göçmen olan bölgelerde açık ten rengi, renkli göz ve daha uzun boy dikkat çekiyor" diyor.Kışlaoğlu, "Türkler estetik bakımından en çok Kuzey Avrupa ırklarına benzemeye çalışıyor. Bunun da nedeni, Kuzey Avrupa ırklarının genellikle vücut ve yüz yapılarının güzel olmasıdır" değerlendirmesinde bulunuyor.Dünyada en fazla estetik ameliyatının ise ABD ve Brezilya'da yapıldığını söyleyen Kışlaoğlu 'Türkiye'de en çok başvurulan estetik operasyonlar arasında burun operasyonlarının ilk sırayı aldığını, bunu meme operasyonu ve karın germe, kepçe kulak düzelttirme, yüz germe ameliyatlarının izliyor.Burun estetiği için en çok Karadenizliler başvuruyor' diyor.Yeni jenerasyonun genellikle daha uzun boylu ve daha güzel olduğuna değinen Kışlaoğlu, bunda beslenme alışkanlıkları ve yaşam koşularının etkili olduğunu vurguluyor.Kışlaoğlu, ancak yeni nesilde şişmanlığın daha yaygın olduğunu, aşırı beslenme, fast-food alışkanlığı ve hormonlu gıdaların, yeni neslin daha uzun olmasını sağlamakla birlikte şişmanlığı da yaygınlaştırdığını vurguluyor.