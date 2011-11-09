-Türkler en çok ıspanak, en az karalahana seviyor İSTANBUL (A.A) - 09.11.2011 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hal Müdürü Bayram Ali Çakıroğlu, 39 ilçede 8 bin 13 kişinin katılımıyla gerçekleştirdikleri ''Sebze ve Meyve Alışkanlıkları'' ile ilgili araştırmaya göre, Türk halkının en çok sevdiği kış sebzesinin, yüzde 44.2'lik oranla ıspanak, en az sevdiği kış sebzesinin ise yüzde 0.3 ile karalahana olduğunu söyledi. Çakıroğlu, İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın desteğiyle gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların sebzeyi, daha çok pişirerek ya da haşlayarak tükettiklerini, çorba, meyve, salata ve soğuk tüketilebilen bazı sebzelerin vatandaşlarca yemek olarak görülmediğini kaydetti. Çakıroğlu, büyük ve toplu imalat yapan gıda üreticilerinin giderek çoğalmasının, kişisel üretimi azalttığına dikkati çekerek, ''Araştırmamıza göre, evlerde sebzeleri, konserve yaparak değerlendirme kültürü gitgide kayboluyor. Yılın her mevsimi tüm gıda türlerine erişmek mümkün olduğundan konserve yapmak pek tercih edilmiyor'' dedi. Araştırma sonuçlarına göre, en çok sevilen ilk 5 kış sebzesinin başını, yüzde 44,2'lik oranla ıspanağın çektiğini ifade eden Çakıroğlu, bunu yüzde 10,6 ile pırasanın, yüzde 10,3 ile lahananın, yüzde 5,6 ile karnabaharın ve yüzde 3,4 ile patatesin takip ettiğini söyledi. Çakıroğlu, en çok sevilen ilk 5 yaz sebzesini şöyle sıraladı: ''Taze fasulye, yüzde 34,5 ile ilk sırada yer alıyor. Onu yüzde 18,3 ile domates takip ediyor. Sıralama yüzde 16,6 ile patlıcan, yüzde 5,8 ile biber ve yüzde 3,1 ile salatalık olarak devam ediyor. Türk insanının yemek alışkanlıkları arasında, bazı ürünlerin daha çok yer tuttuğu görülüyor. Patates ve soğan gibi sebzelerin tüketim miktarları yüksek olmasına rağmen sevilme oranının düşük olması, damak tadı tercihlerinin sevilme oranını doğrudan belirlediği görülüyor.'' En çok sevilen ilk 5 kış meyvesinde başı yüzde 35 ile portakalın çektiğini kaydeden Çakıroğlu, bunu yüzde 26,7 ile elma, yüzde 17,2 ile mandalina, yüzde 3,8 ile nar ve yüzde 2,9 ile muzun takip ettiğini söyledi. Çakıroğlu, araştırmanın sonuçlarına göre, en çok sevilen ilk 5 yaz meyvesinin, yüzde 29,4 ile karpuz, yüzde 16 ile kiraz, yüzde 14,7 ile üzüm, yüzde 8,2 ile çilek, yüzde 5 ile erik olduğunu ifade etti. -En az sevilen sebze ve meyveler- Anket sonuçlarına göre, en az sevilen sebze ve meyveleri de açıklayan Çakıroğlu, şöyle dedi: ''Yüzde 0,3'ün altında bir orana sahip karalahana, turp, pazı, maydanoz, soğan, pancar ve baklayı en az sevilen kış sebzeleri olarak sıralayabiliriz. Yine aynı oranın altında kalan enginar, maydanoz, dereotu, börülce, dolmalık biber, dolmalık yaprak ve soğan, en az sevilen yaz sebzeleri olarak dikkat çekiyor. En az sevilen kış meyvelerini, yüzde 2 oranın altında kalan ayva, kivi, greyfurt ve hurma oluşturuyor. En az sevilen yaz meyveleri kayısı, incir, vişne, dut ve nektari.''