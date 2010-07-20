Türkler çoook mutsuz

T24 - Araştırma şirketi Gallup, 2005-2009 yıllarında 155 ülkede yaptığı mutluluk araştırmasını açıkladı: En mesutlar Danimarka'da, en bedbahtlar Togo'da, Türkiye yüzde 13 'memnuniyet'le 103'üncü...



Dünyaca ünlü araştırma şirketi Gallup, 2005-2009 yıllarında 155 ülkeden binlerce insanla görüşüp ülkelerin mutluluk durumunu buldu. Sonuçlara göre, dünyanın en mutlu insanları Danimarkalılar. Onu Finlandiya, Norveç ve İsveç takip ediyor. Hollanda da her ne kadar Dünya Kupası’nda birinciliği İspanya’ya kaptırarak hüsrana uğrasa da, mutluluk sıralamasında İsviçre’le birlikte dördüncü basamakta. 155 ülke arasında ‘en mutsuz’, Afrika ülkesi Togo. Türkiye ise 103’üncü sırada.



Araştırma ‘iyi hissetmenin’ iki boyutu göz önüne alınarak yapıldı. Katılımcılara ilk olarak hayatlarından genel olarak memnun olup olmadıkları soruldu. Yanıtlar 1’den 10’a kadar bir ‘yaşam değerlendirmesi’ skoru verilerek düzenlendi. Daha sonra her katılımcıya bir önceki gün nasıl hissettiği soruldu. Bu yanıtlar insanların iyi dinlenip dinlenmedikleri, saygı görüp görmedikleri, üzüntüden uzak olup olmadıkları gibi ‘günlük deneyimlerin’ puanlanmasını sağladı.Bu sorular sonucu yüksek puan alan katılımcıların ‘iyi durumda’ olduğu kabul edildi.



İlk sırada yer alan Danimarka’nın ‘memnuniyet’ derecesi yüzde 82’yken, son sıradaki Togo’nun memnuniyeti yüzde 1’de. Danimarka’nın ‘zorluk çekme’ oranı yüzde 17 olarak belirlenmiş, Togolulardaysa bu oran yüzde 67. Mutluluk sıralamasında 103’üncü olan Türkiye’de memnuniyet oranı yüzde 13, zorluk çekme oranı yüzde 67.





Afrika ülkeleri hep alt sıralarda



Listenin ilk 10’unda, yüzde 68’lik memnuniyet oranıyla dördüncülüğü paylaşan İsveç ve Hollanda’yı sırasıyla Kosta Rika, Yeni Zelanda, Avustralya, Kanada, İsrail ve İsviçre takip ediyor. Dünya Kupası’nı kazanan ve son günlerini sokaklara taşan kutlamalarla geçiren İspanya yüzde 36 memnuniyet oranıyla, en mutlu 43’üncü ülke.



‘Mutsuzlar’ liginde, listenin sonuna çoğunlukla Afrika ülkeleri sıralanmış. Nijer, Ruanda, Burkina Faso, Sierra Leone, Kamboçya, Komor Adaları ve Burundi son sıradaki Togo’nun hemen üstünde yer alıyor.



Listede dikkat çeken şeylerden biri, ilk beşte yer alan Danimarka, Finlandiya, Norveç, İsviçre ve Hollanda’nın aynı bölgeden olması. Gallup yöneticilerinden Jim Harter, bu durumu, “İskandinav ülkelerinde sonuçlar gerçekten çok iyi. Bir teori, en temel ihtiyaçlarının diğer ülkelere kıyasla daha iyi karşılanması. Tüm verilere baktığımızda, bu temel ihtiyaçlar gelir ve iyi hissetme arasındaki ilişkiyi açıklıyor” diye yorumluyor.





