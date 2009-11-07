Türkler bıyıkta dünya yedincisi

Askmen.com adlı internet sitesi erkekler arasında, prostat ve testis kanserine karşı örgütlenmek için bıyık bırakma kampanyası çerçevesinde en fazla bıyıklı erkeğe sahip ülkelerin bir listesini yaptı.



Anketlere göre, Hindistan'ın güneyinde yaşayan erkeklerin yüzde 80'inin bıyık bıraktığını belirten internet sitesi, Hint kültüründe bıyığın erkeklik gücü olarak kabul edildiğine dikkat çekti.



Ayrıca Hintli bir adam, 3 metre 81 santimle en uzun bıyık rekorunu da halen elinde tutuyor. Listenin 2'nci sırasındaki Meksika'yı Pakistan, Almanya ve Mısır izliyor. İnternet sitesinde 7'nci sırada bulunan Türkiye içinse "Son yıllarda Avrupa ekonomisine daha fazla entegre olmak isteyen Türkiye'de her geçen gün daha fazla erkek bıyıklarını kesip modern görünüme sahip olmaya çalışıyor" denildi.



Ancak yine de bıyığın Türk toplumunda çok önemli bir rolü bulunduğunun ve dini unsurların da etkili olduğunun altı çizildi.





