Türkler Berlin'i bombalamış!

Erhum Orgeneral Emin Alpkaya'nın anı defterinden sürpriz çıktı: İngiltere'ye eğitime yollanan Türk pilotlar Almanya'nın bombalanmasına yardım etmiş...



Türkiye'nin 12. Hava Kuvvetleri komutanı olan merhum Orgeneral Emin Alpkaya'nın anıları, genç Türk pilotların II. Dünya Savaşı'nda İngiliz uçaklarında görev alarak Almanlar'a yönelik bombardımanlara katıldığını ortaya çıkardı. Türkiye 23 Şubat 1945 tarihinde TBMM kararıyla, Almanya'ya karşı resmen savaşa girdi. Ancak Alpkaya'nın kızı Tülin Alpkaya'nın ortaya çıkardığı günlükler, Türkiye'nin bu kararın alınmasından çok önce, genç pilotlarıyla savaşın bir anlamda içerisinde olduğunu gösteriyor. Günlüklerde, genç Türk havacı subayların, bombardıman uçaklarıyla göreve yollandıklarına dair ibareler yer alıyor.Hava Harp Okulu'ndan 1941 yılında teğmen rütbesiyle mezun olan Alpkaya, diğer dönem arkadaşlarıyla birlikte, İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne eğitim almaya gönderildi. Dönemler halinde gönderilen havacı subayların eğitimleri, 2 yıl sürdü. 300'e yakın genç havacı teğmen, bu eğitimlerden faydalandı. Türkiye'ye döndükten sonra çeşitli görevlerde bulunup, 1976 yılında Hava Kuvvetleri Komutanı olarak emekliye ayrılan Alpkaya'nın, kendi el yazısıyla yazdığı notlarını, kızı Tülin Alpkaya derledi.



'Bombardımandan geliyorum'



TSK üstün hizmet madalyasına sahip olan ve 22 Mart 1985 tarihinde vefat eden babasının bu notlarını basmak istemediğini ve bir nüshasını Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na gönderdiğini söyleyen Tülin Alpkaya, şunları anlattı:



"Türkiye Cumhuriyeti devleti 1941'de, savaş esnasında 20-30 yeni mezun subayı seçmiş ve İngiltere'ye yollamış. Bu subaylar, Kraliyet Hava Kuvvetleri pilotlarının yetiştirildiği, hatta Kraliçe Elizabeth'in babasının gittiği, şu anda Prens William'ın gittiği hava kuvvetleri okuluna eğitim almak üzere gidiyorlar. O dönemde pilota ihtiyaç olduğu için Türk pilotlarda, eğitildikten sonra göreve gönderiliyorlar. Babam tam olarak, 'Ben Berlin'i bombaladım' diye yazmamış ama hocası, 'Sen artık Berlin'e gitmeye hazırsın' demiş. Bombardıman öğrenmiş orada. Ondan sonra da hatıralarında, 'Sabah 6'da geldim. Çok yoruldum. Bombardımandan geliyorum' gibi el yazısıyla notları var. Bende o okulun arşivini çok iyi bilen, orada mezun birisine sordum. O da dedi ki; 'O esnada ihtiyaçtan herkes kullanıldı. Bombardıman pilotlarına ihtiyaç olduğu zaman, Almanya'ya bombardımana yollanıyorlar. Bir sefer uçmuştur veya iki sefer... Onu bilemeyeceğim."



14 Türk subayı şehit



İngiltere'deki eğitimler sırasında 14 Türk teğmenin de şehit olduğunu ve bu kişilerin eğitim uçuşunda hayatlarını kaybettiğinin söylendiği de belirten Tülin Alpkaya, şöyle konuştu:



"Babam çok büyük kaza atlatmış. Tarlaya zorunlu iniş yaptı.. Orada sadece Türkler yok. Belçikalılar da var, Hollandalılar da...Babam bu yaşadıkları ile ilgili bize bir şey anlatmadı"