Türkler bankaya değil akrabaya güveniyor!

Türk tüketicisinin yüzde 35'inin finansal ürün ve hizmetler için en çok aile bireylerinin verdiği tavsiyelere güvenirken, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde bu oranın yüzde 21 olduğu bildirildi.





Her yıl Aviva için The Futures Company tarafından gerçekleştirilen "Tüketici Birikim Tutumları (CAS) Anketi"nden derlenen sonuçlara göre, borç alma eğiliminde, Türk tüketicisinin yüzde 36'sının kredi kartı borcu, yüzde 22'sinin yakın çevresine borcu, yüzde 10'unun bireysel kredi borcu, yüzde 3'ünün tutsat kredisi borcu bulunurken yüzde 47'sinin hiç borcu yok.



Arkadaşına, akrabasına ya da diğer yakınlarına borcu bulunanların oranı Türkiye'de yüzde 22 iken AB ülkelerinde bu oran sadece yüzde 6'de kaldı.



Çevreden borç alma eğiliminin 2007 yılında yüzde 36 iken 2008'de yüzde 22'ye düştüğü görülen araştırmaya göre, erkekler arasında kredi kartı borcu bulunanların oranı yüzde 41, kadınlarda ise yüzde 31.



AB tüketicisinin bireysel kredi ve konut kredisi alma eğilimi Türk tüketicisine göre çok daha fazla gerçekleşirken, Türk tüketicileri arasından bireysel kredi sahipliği yüzde 10 iken bu oran AB ülkelerinde yüzde 22, AB ülkelerinde yüzde 24 olan tutsat kredisi sahipliği oranı ise Türkiye'de yüzde 3. Sigorta sahipliğinde ise, Türk tüketicisinin yüzde 22'sinin araba ya da ev sigortası varken bu oran AB ülkelerinde yüzde 67.



Bedava finans danışmanı



Türk tüketicisinin yüzde 35'i finansal ürün ve hizmetler için en çok aile bireylerinin verdiği tavsiyelere güvenirken AB ülkelerinde bu oran yüzde 21. Aile bireylerinin kararlarını etkileyen tavsiyelerde yüzde 22 ile eş önde gelirken, eşi, yüzde 17 ile banka takip ediyor.



Aile bireylerinin tavsiyesine güvenme eğilimi 18-24 yaş grubunda yüzde 51 ile diğer yaş gruplarına kıyasla daha yüksek. Yüzde 30 olan kadınların eşine güvenme eğilimi de yüzde 15 olan erkeklere kıyasla daha yüksek.



Beklenmedik şekilde yıllık gelirin 3 katı kadar paranın eline geçmesi durumunda Türk tüketicilerinin yapacakları şeylerin başında yüzde 39 ile daha ilerisi ya da emeklilik dönemi için biriktirmek, yüzde 35 ile ilk evini almak ve yüzde 29 ile kendi işini kurma geliyor. AB tüketicisi ise yüzde 29 ile evini yenilemeyi ve yüzde 24 ile kredi borcunu azaltmayı tercih ediyor.



Türk tüketicilerinin 2007 yılında yüzde 51'i finansal hizmetleri sıkıcı bulurken bu oran, 2008 yılında yüzde 40'a düştü. AB ülkelerinde finansal hizmetleri sıkıcı bulanların oranı ise yüzde 31. Türk tüketicisinin yüzde 44'ü bireysel emeklilik planları, birikimli hayat sigortaları gibi yatırım araçlarından anlamadığını belirtirken, AB ülkelerinde bu konulardan anlamayanların oranı yüzde 33 seviyesinde.



Birikimlerini bankada tutmak ya da yatırım yapmak yerine nakit olarak elde bulundurmanın daha iyi olduğunu düşünenlerin oranı Türkiye'de yüzde 34 iken AB ülkelerinde yüzde 17.



Türk tüketicilerin yüzde 76'sı yaşlıların geçimini sağlamanın devletin sorumluluğu olduğuna inanırken yüzde 70'lik bir kesim, devletin emeklilik döneminde kendisine yeterli miktarda emekli maaşı vereceğine inanıyor.



Tüketicilerin yüzde 62'si emekli olduğunda hayat standardını sağlayabilmek için yeterli parasının olmayacağından endişelenirken, emeklilik döneminde geçinebilmek için emekli olduktan sonra da çalışması gerektiğini düşünenlerin oranı Türkiye'de yüzde 62 iken AB ülkelerinde yüzde 38.



2008 Tüketici Birikim tutumları (CAS) Anketi, Avrupa, Asya Pasifik ve Kuzey Amerika'daki 25 farklı ülkedeki 28 bin 525 kişiyle yapılan mülakatları temel alıyor.



Toplam olarak 5 yıl önce başladığı tarihten bu yana ankete, 100 binin üzerinde kişi katıldı.



