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Sağlık

Türkler ancak alerji ilacıyla uyuyabiliyor

Ekonomik kriz uykuyu vurdu. Uyku sorunu yaşayanların sayısı artıyor. Uyumak içinse, depresyon ve alerji ilaçları kullanılıyor.

03 Nisan 2009 03:00

Ekonomik kriz uykuyu bile vurdu. Uyku sorunu yaşayanların sayısı her geçen gün artıyor. Uyumak içinse, depresyon ve alerji ilaçları kullanılıyor.

Uyku bozukluklarının nedenleri ve sonuçları - VİDEO


Uyku bozuklukları tedavisi - VİDEO


Uyku problemi çeken çoğu Avrupalı, sorununu çözmek için uyku hapına başvuruyor. Belçika'da günde 735 bin, her sene toplam 270 milyon uyku hapı tüketildiği açıklandı. Uyku problemi Belçika'da, grip ve soğuk algınlığıyla birlikte en ciddi üç rahatsızlık arasında yer alıyor. Uyku sorunları için bir yılda harcanan para, 3.1 milyar euro'nun altına inmiyor. Türkiye'de ise uykusuzluk sorunu yaşayanların oranı yüzde 28 civarında. Bunlardan yüzde 10'u, sorununu gidermek için ilaç kullanıyor. Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Kaynak Sabah gazetesine yaptığı açıklamada, "Türkiye'de çok az uyku ilacı var. Bunlar da yeşil reçete ile satılıyor. Bu nedenle uyku ilacı kullanımı düşük" şeklinde konuşuyor.

Yan etkisi için

Kaynak'a göre Türkler, uyumak için depresyon veya alerji ilacı kullanıyor. Yani uyku sorunu yaşayanlar, yan etkisi uyku yapmak olan ilaçları tercih ediyor. Amerikan Hastanesi Uyku Bozuklukları Klinik Direktörü Dr. Sabri Derman, bazı istisnalar dışında uykusuzluğun; bir hastalıktan çok bir rahatsızlığın belirtisi, vücudumuzun iç ve dış streslere verdiği bir tepki olduğunu söylüyor. Derman'a göre; özellikle Amerika'da, yılbaşından bu yana 'kriz' dolayısıyla uyku ilaçları kullanımı arttı. Derman, Türkiye'de 'sahici uyku ilacı' olarak sadece bir ilaç satıldığına dikkat çekiyor:

Tedavisi daha zor

"Bu ilacın kullanımı da çok yaygın değil. Ülkemizde uykusu kaçanların en yaygın kullandığı 'ilaç' alkoldür. Aynı şekilde, reçete ile alınan endişe giderici ilaçlar ve depresyon için bazen reçetesiz de temin edilen çeşitli ilaçların kullanımının giderek arttığını biliyoruz. Bu ilaçlar, hekim reçetesi ve denetimi altında kullanılmadığı zaman önce kısa süre iyi gelebiliyor, daha sonra alışkanlık yapıyor. Bu ilaçların yarattığı yan etkiler ve bağımlılık problemlerinin tedavisi, çok daha zor oluyor." Derman'a göre, uykusuzluk tedavisi; ancak uykusuzluğun asıl nedeninin giderilmesiyle ve başa çıkma becerilerinin geliştirilmesiyle mümkün.

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