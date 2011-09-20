-''Türkler Almanlarla bütünleşti'' OSNABRÜCK (A.A) - 20.09.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yıllar önce iş gücü olarak Almanya'nın daveti üzerine bu ülkeye giden Türklerin geçen süre içinde Almanlar ile ne kadar bütünleştiğini, Almanların da Türkleri ne kadar çok kucakladığını gördüğünü belirtti. Cumhurbaşkanı Gül ve Almanya Cumhurbaşkanı Wulff, Münster-Osnabrück Havalimanı'ndan Osnabrück kent merkezine aynı makam aracında geldi. İki Cumhurbaşkanı, binanın bulunduğu meydanda kendilerini bekleyen Türk ve Alman vatandaşların alkışları arasında araçtan indi. Meydana başka bir araçla gelen Hayrünnisa Gül ve Bettina Wulff'e, kız çocukları tarafından birer buket çiçek takdim edildi. Gül, belediye binasında yaptığı açıklamada, ''Buranın nasıl bir barış kenti olduğunu, burada büyük barışın nasıl kurulduğunu, o günden bugüne buranın ne kadar huzurlu ve uyumlu bir kent olduğunu gördüm. Ve bu kentte bana ve eşime karşı gösterilen çok sıcak karşılamadan da çok etkilendim gerçekten'' diye konuştu. Wulff'un Kayseri'de gördüğü ilgi, alaka ve intibalarından bahsettiğini hatırlatan Gül, şöyle devam etti: ''Kesinlikle biz de döndüğümüzde eşimle birlikte burada gördüklerimizden çok bahsedeceğiz. Çünkü biraz önce dışarıda gördüğüm o manzara çok etkileyiciydi. Gayet samimi, candan ve buranın halkının, Almanların, Türklerin, Türk asıllı Almanların, göçmenlerin, hepsinin hepimize karşı sevgi gösterisinde bulunduğunu gördüm. Bundan gerçekten çok mutlu oldum. Hepinizi tebrik ediyorum böyle bir iklimi, böyle bir atmosferi bu güzel kentte gerçekleştirdiğiniz için. Yıllar önce iş gücü olarak sizlerin daveti üzerine buraya gelen Türklerin, geçen süre içinde sizlerle ne kadar bütünleştiğini, hep beraber olduğunu ve bu yönde sizlerin de onları ne kadar çok kucakladığınızı gördüm. Bunun en güzel örneği de değerli bakandır.'' Almanya Cumhurbaşkanı Wulff da kentte güzel karşılandıkları için herkese teşekkür ederek, Bakan Özkan'ın da karşılayanlar arasında bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bunun büyük bir anlam taşıdığını ve Türklerin Almanya'daki birçok başarı öyküsünden biri olduğunu söyleyen Wulff, Özkan'ın babasının vasıfsız bir işçi olarak Almanya'ya geldiğini, burada meslek edindiğini ve gelirini çocuklarının eğitimine ayırdığını söyledi. Wulff, ''Bu da bize göçmen kökenliler açısından büyük bir potansiyel olduğunu gösteriyor'' dedi. Bu arada, Gül ve Wulff'un belediye binasına girişlerinde, küçük bir grup, terör örgütü ve örgütün elebaşı Abdullah Öcalan yanlısı sloganlar attı. Grubun, sloganlarına Türk vatandaşları da ''Şehitler ölmez, vatan bölünmez'' sloganlarıyla karşılık verdi. Grup, kısa bir süre sonra belediye binası önünden ayrıldı.