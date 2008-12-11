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Yaşam

Türkler AB vatandaşlığına koştu

AB'nin resmi istatistik kurumu Eurostat, 2006 yılında en çok AB vatandaşlığına geçenlerin Türkler olduğunu duyurdu

11 Aralık 2008 02:00

AB'nin resmi istatistik kurumu Eurostat, 2006 yılında en çok AB vatandaşlığına geçenlerin Türkler olduğunu duyurdu.

Eurostat'ın verilerine göre, 2006'da 735 bin kişi AB vatandaşlığına geçerken Türkler 64 binle ilk sırayı aldı. AB vatandaşlığına geçişlerde Türk vatandaşlarını 48 binle Faslılar, 23 binle Iraklılar, 21 binle Ekvatorlular ve 20 binle Sırplar izledi.

Türkler AB üyeleri arasında Almanya, Avusturya ve Danimarka'da ilk sırayı, Belçika ve Hollanda'da Faslıların ardından ikinci sırayı ve İsveç'te Iraklı ve Finlilerin ardından üçüncü sırayı, Fransa, Polonya ve Romanya'da ise 4'üncü sırayı aldı.

2006'da AB vatandaşı olan 64 bin Türk'ün 33 bin 388 ile yarıdan fazlası Alman vatandaşlığına geçerken 7 bin 542'si Avusturya, 6 bin 274'ü Fransa, 3 bin 407'si Hollanda, 3 bin 204'ü Belçika, 2 bin 921'i İsveç, bin 125'i Danimarka, 36'sı Polonya ve 2'si Romanya vatandaşlığına kabul edildi. Geri kalanların da diğer ülkelerden vatandaşlık aldığı belirtildi.

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