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Ekonomi
Deutsche Welle

Türkler 800 milyon euro havale etti

Almanya'daki Türkler anavatanlarına para göndermeye devam ediyor. Yapılan hesaplamaya göre Almanya'daki Türk göçmenler, Türkiye'ye geçen yıl 800 milyon euro havale etti.

28 Ağustos 2017 14:35

Almanya'da çıkan haftalık ekonomi dergisi Wirtschaftswoche'da yer halan habere göre Almanya'da çalışan göçmenler 2016 yılında ülkelerindeki ailelerine toplam 4 milyar 200 milyon euro havale etti. Anavatanlarına para gönderen göçmenler arasında Türklerr çoğunluğu oluşturuyor.

Derginin Almanya Merkez Bankası verilerine dayanarak hazırladığı habere göre şimdiye kadar olduğu gibi en yüksek para havalesi 2016 yılında da Türkiye'ye yapıldı. Almanya'da yaşayan Türklerin her yıl 800 milyon eurodan fazla para havale ediyor. Geçen yıl da 800 milyon euro civarında paranın Türkiye'ye gönderildiğine işaret edildi.

Geçen yıl Almanya'daki göçmenlerin geçen yıl toplamda havale ettiği paranın 2015 yılında havale edilenden 700 milyon euro fazla olduğu ve bunun iki Alman devletinin birleşmesinden bu yana havale edilen en yüksek meblağı oluşturduğu belirtildi.

Habere göre son yıllarda özellikle Doğu Avrupa'daki AB üyesi ülkelere gönderilen parada önemli artış kaydedildi. İç savaşın hüküm sürdüğü Suriye'ye transfer edilen paralar 18'den 67 milyon euroya çıktı.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/AG/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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