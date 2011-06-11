Türkler 77 rekorla Guinness Kitabı’nda

T24

Türkiye'nin rekorları

Türkiye ile ilgili kitapta bulunan 77 rekordan bazıları şöyle:

Son rekor GS'lilerden

Guiness'e nasıl girilir?

Merkezi İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Guinness Dünya Rekorları ofisinin girişinde tanıdık bir sima sizi karşılıyor. 2 metre 51 santimetrelik boyuyla dünyanın en uzun boylu adamı rekorunu elinde tutan Sultan Kösen’in dev kartondan fotoğrafı, ofisin girişinde bulunuyor.Bugünlerde İngiliz Channel 4 kanalında kendisiyle ilgili bir belgesel yayımlanan Sultan’la birlikte tüm dünyayı dolaşan ve belgeselde de yer alan Guinness Dünya Rekorları yetkilisi ise Türkçe bilen ve kurumun 6 yıldır insan kaynakları müdürlüğünü yapan Kelly Garrett... Garrett, ilk kez 2008 yılında rekor için başvuru yapan Sultan ile tanışıp ölçümlerini yapmış. Sultan ile 14 ülkeyi gezdiğini ve çok yakın arkadaş olduklarını anlatan Garrett, 2010 yılında onu Londra’ya da getirdiklerini söylüyor.Rekorun kayda geçirilmesi için Sultan’ın boyunu günde 3 kez ölçtüğünü ifade eden Garrett, “Çünkü insanın boyu sabah daha uzun, akşam daha kısa olur” diyor. Sultan’ın dünyanın en uzun adamı olarak rekorlar kitabına girmesi ve kamuoyuna tanıtılmasının ardından çok sayıda belgesel teklifinin geldiğini belirten Garrett, Sultan’ın tanınmasının tedavisine katkısının da büyük olduğunu ifade ediyor.Kitapta en çok rekor kıran ülke, 5 bin 187 rekorla ABD. ABD’yi sırasıyla İngiltere (2 bin 176), Almanya (624), Japonya (570), Kanada (565), Avustralya (563), Çin (454), Fransa (439), İtalya (392) ve Hindistan (300) takip ediyor.- En büyük elli adam (Sultan Kösen, 28.5 cm)- İlk kadın savaş pilotu (Sabiha Gökçen)- En uzun burunlu adam (Mehmet Özyürek, 88 cm)- En uzun mangal (6 bin 166 metre)- En büyük mikrop (150 mm)- Üç portakalı en hızlı soyup yeme (1 dakika 16 saniye)- En hızlı kolbastı dansı (1 dakikada 320 adım)- Üzerinde en fazla kristal bulunan gelinlik (45 bin 24 kristal)- 1 dakikada en fazla tişört giyme (25 tişört)- 56 kilo erkekler silkmede en fazla ağırlık kaldıran halterci (Halil Mutlu, 168 kilogram)- Dünya kupasında atılan en hızlı gol (Hakan Şükür, 11. saniye)Türkiye’de Guinness rekorlarına ilgi günden güne arttığı için Türkiye’de de büro açmışlar. Türkiye’nin toplamda 77 rekoru elinde tuttuğuna dikkati çeken Garrett, bunlar arasında Sabiha Gökçen’in dünyanın ilk kadın savaş pilotu, Elif Kocaman’ın dünyanın en kısa kadını (72.6 cm), Ali Bahçetepe’nin dünyanın en fazla beton blok kıran adamı (1 dakikada 1.145 beton blok), Mehmet Özyürek’in dünyanın en uzun burunlu adamı (8.8 cm) olduğunu kaydetti.Kelly Garrett, Türkiye’de en son Galatasaraylı taraftarların Spor Toto Süper Lig’de Fenerbahçe ile oynanan derbi maçında, “Bir stadyumda tezahüratla ulaşılan en yüksek ses rekoru”nu kırdığını söyledi. Rekor, 131.76 desibelle kırıldı.Guinness Dünya Rekorlar kitabına girmek için, kurumla internet sayfası aracılığıyla irtibata geçilebiliyor. Türkçe dil seçeneğinin de mevcut olduğu sayfada, rekorların kuralları ve rekorun kayda geçmesi için gerekli olan kanıtlar sıralanıyor. Örneğin “tek elinde en fazla yumurta taşıyan adam” rekorunu kırmak isteyen kişinin, bununla ilgili fotoğraf ya da videoyu kuruma e-posta ya da posta aracılığıyla göndermesi gerekiyor. Kurum bu rekorun geçerli ve ilginç olduğuna karar verirse, bu kişinin bulunduğu ülkeye gidilerek rekora şahitlik ediliyor ve kişi rekorlar kitabına giriyor. Rekor denemesi yapmak ve başvurmak ise ücretsiz.Her yıl yenilenerek basılan kitap, ismini, arkadaşlarıyla iddiaya giren Sir Hugh Beaver’ın sahibi olduğu ve birasıyla da tanınan Guinness şirketinden alıyor. Kitap, bir süre sonra Guinness’ten bağını koparsa da herkesçe tanınan ismini koruyor.